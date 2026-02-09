Ministra Beatriz Carles convoca a SENNIAF sesión extraordinaria por irregularidades en Tocumen

Mides convoca a directiva para SENNIAF sesión extraordinaria sobre seguridad de la niñez

• Ante posibles riesgos a la integridad de menores bajo custodia del Estado, la SENNIAF revisará y fortalecerá sus protocolos institucionales de protección integral.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Beatriz Carles, formalizó el llamado a una SENNIAF sesión extraordinaria programada para el lunes 9 de febrero. La convocatoria surge como respuesta directa a los hechos recientemente denunciados en el centro de atención integral localizado en el sector de Tocumen.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha manifestado que la salvaguarda del interés superior de los niños, niñas y adolescentes constituye una prioridad absoluta para el Estado panameño. En este sentido, la institución subrayó su compromiso de colaborar de forma transparente con las autoridades competentes frente a cualquier indicio de irregularidad que vulnere la seguridad de los menores de edad.

Fortalecimiento de protocolos y marco legal

Como medida anticipada, se ha recomendado la implementación de acciones específicas destinadas a robustecer los protocolos institucionales. El objetivo principal es asegurar una atención eficiente y una protección integral para toda la población infantil y adolescente que se encuentra bajo la custodia estatal.

Cabe destacar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, según lo establecido en la Ley 14 del 23 de enero de 2009, funciona como una entidad descentralizada con autonomía técnica y de gestión. Su responsabilidad primordial radica en articular y ejecutar las políticas públicas dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez en el país.

Composición de la Junta Directiva

La mesa de trabajo de esta sesión contará con la participación de los titulares de carteras estratégicas que integran la directiva de la SENNIAF, incluyendo a los ministros de Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Laboral, así como el ministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, participarán el Contralor General de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Este cuerpo colegiado será el encargado de deliberar sobre las acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar la integridad en los centros de atención bajo su supervisión.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: