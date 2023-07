Ministra de Desarrollo Social presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá

(11/Jul/2023 – web) Panamá.- La ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá, el cual tiene el propósito de garantizar el derecho al cuidado, el pleno bienestar y el desarrollo de la autonomía de las personas, y los derechos de las personas que cuidan de forma remunerada y no remunerada.

Este proyecto de ley está orientado a promover una nueva organización social del cuidado basada en la corresponsabilidad entre Estado, familias, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y comunitarias y la academia, a través del diseño e implementación de políticas públicas.

Durante su sustentación ante el pleno de la Asamblea Nacional, la ministra Castillo manifestó que el cuidado es un derecho al que debieran acceder todas las personas que lo requieren en cualquier etapa de su vida, y que en Panamá -al igual que en la casi totalidad países de América Latina y el Caribe- una función social tan relevante como son los cuidados, recae mayoritariamente sobre las mujeres que lo realizan en sus hogares.

“Este trabajo gratuito, es decir, no remunerado de las labores de cuidados que realizan las mujeres panameñas, no está valorizado económicamente, y quienes lo realizan, no disponen del tiempo necesario para insertarse en el mercado de trabajo o lo tienen que hacer parcialmente. Además, ese tiempo dedicado al cuidado, les resta oportunidades para participar en la vida social, política o cultural, o disfrutar de su tiempo libre”, explicó la ministra Castillo.

Según el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, existen evidencias claras de la condición de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en Panamá, como producto de los patrones derivados de la división sexual del trabajo.

Ante esta realidad, la ministra Castillo dijo que Panamá necesita impulsar políticas públicas a través de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que permita reducir la carga de cuidados de las mujeres y las familias, y que, además, garantice el derecho a los cuidados de niñas, niños, las personas mayores y las personas con discapacidad que lo requieren.

En ese sentido, el MIDES, en cumplimiento de la Agenda 2030 y la problemática de la distribución inequitativa de la organización social de los cuidados, inició el desarrollo de una Estrategia Nacional de Cuidados para personas en situación de dependencia, sentando las bases para un nuevo pacto social que garantice los cuidados con corresponsabilidad social, a nivel familiar, público y privado desde el enfoque de derechos.

“La creación de un Sistema Nacional de Cuidados será una inversión, que además de asegurar el desarrollo de nuestros niños y niñas, y el bienestar de las personas mayores y las personas con discapacidad, habrá de generar acceso a empleos de calidad; y al liberar tiempo de trabajo de cuidados de miles de mujeres, se posibilitan sus oportunidades de autonomía económica y la consiguiente generación de ingresos para mejorar el bienestar propio y de sus familias”, enfatizó.

Vale la pena destacar que este proyecto de ley establece las poblaciones que son objetivo del Sistema Nacional de Cuidados:

• Las personas que se encuentran en situación de dependencia, considerando como tales a aquellas personas que requieran de apoyos y /o asistencia para desarrollar las actividades de la vida diaria:

• Niños, niñas y adolescentes.

• Personas mayores que requieran cuidados, apoyos y/o asistencia.

• Personas con discapacidad que requieran cuidados, apoyos y /o asistencia.

• Personas que se encuentran en una situación de dependencia transitoria.

Igualmente, se establecen los objetivos del Sistema Nacional de Cuidados:

• Promover un modelo corresponsable dentro de las familias y entre actores de la sociedad, en el marco de una nueva organización social del cuidado en equidad e igualdad de responsabilidades, sin distinción de género.

• Prestar servicios de cuidados, optimizando el uso de recursos y capacidades públicas, articulando y coordinando la prestación de servicios nuevos y existentes, públicos y privados.

• Establecer estándares de calidad para todos los servicios de cuidados que se prestan en el país, promoviendo la universalidad de la calidad en todo el territorio nacional y la regulación de todos los aspectos relativos a su provisión.

• Promover la profesionalización de las tareas de cuidados mediante una estrategia de formación y capacitación de las personas que realizan trabajo remunerado en cuidados.

• Impulsar el Sistema de Cuidados en todo el territorio nacional, contemplando necesidades específicas de servicios, subsidios y prestaciones, a partir de acuerdos con los otros niveles de gobierno.

El documento indica las obligaciones que tiene el Estado con respecto al Sistema Nacional de Cuidados, entre ellos: el desarrollo de servicios nuevos; la consolidación y ampliación de servicios ya existentes; regulación de los servicios, formación de los recursos en articulación con las universidades y los institutos de formación; impulsar medidas de regulación laboral tendientes a reconocer, valorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados remunerados asegurando condiciones de trabajo decente y garantizando sus derechos a la representación en instancias de negociación colectiva.

