Ministra de Desarrollo Social urge aprobación del Inamu para garantizar igualdad de oportunidades

Ministra de Desarrollo Social urge aprobación del Inamu para garantizar igualdad de oportunidadesMIDES

El nuevo Inamu utilizará indicadores técnicos y evidencia científica para evaluar la efectividad de las políticas públicas dirigidas a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

Beatriz Carles de Arango defiende creación del Inamu ante la Asamblea Nacional

• El proyecto propone una entidad con autonomía administrativa y financiamiento protegido para ejecutar programas que garanticen la igualdad de oportunidades en todo el país.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, instó este martes a la comisión legislativa correspondiente a agilizar la aprobación del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Según la titular, esta iniciativa es fundamental para que el Estado panameño brinde respuestas estructurales frente a la violencia y promueva una verdadera igualdad de oportunidades para todas las ciudadanas.

Durante su comparecencia, la ministra defendió que el Inamu no será solo una entidad administrativa, sino un organismo con carácter vinculante y transversal. La propuesta contempla autonomía administrativa, financiamiento protegido y mecanismos de trazabilidad para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los programas destinados a la protección y desarrollo de la mujer.

“Estamos hablando de poder institucional para transformar realidades”, afirmó Carles de Arango, destacando que la nueva gobernanza se basará en datos, mediciones e indicadores claros que validen la ejecución de la política pública.

Atención a poblaciones vulnerables

La ministra puso énfasis en la urgencia de atender a las mujeres de zonas rurales, comarcas indígenas y áreas urbanas en situación de pobreza, quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para acceder a la justicia y a la igualdad de oportunidades. El proyecto busca fortalecer la presencia territorial del Estado para ofrecer respuestas oportunas ante denuncias de violencia.

Ante las críticas de algunos sectores, la funcionaria hizo un llamado a la unidad y aseguró que la propuesta mantiene espacios de fiscalización y participación para las organizaciones civiles. Concluyó solicitando a los diputados un voto responsable que trascienda los intereses de la administración actual y beneficie de manera permanente a las mujeres panameñas.

Nayara Resorts lidera la transición hacia el lujo regenerativo en Panamá y Costa Rica

