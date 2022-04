Ministra de Educación presenta proyecto de ley ante la Asamblea Nacional

(20/Abr/2022 – web) Panamá.- La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece lineamientos para la transformación del perfeccionamiento y bienestar del educador y dicta otras disposiciones.

La propuesta está dirigida a los educadores del sector oficial y particular del primer y segundo nivel de enseñanza del subsistema regular, y del subsistema no regular y a educadores que hayan completado su formación, pero que no han ingresado al sistema educativo formal.

La propuesta incluye las características de cada región educativa y las mejores prácticas, para lograr la excelencia del sistema educativo de Panamá.

El documento se enfoca en los lineamientos de perfeccionamiento del educador y en elevar las competencias del docente al nivel esperado, para lograr una educación integral de alta calidad relativa a los estándares mundiales, dirigida al desarrollo y bienestar humano.

En el proyecto de ley se menciona que el Ministerio de Educación (Meduca) promoverá la creación de un instituto de perfeccionamiento y bienestar del educador, como Asociación de Interés Público.

Para lograr un tratamiento integral de las capacidades y motivación del educador, el instituto de perfeccionamiento debe tener un enfoque de educación permanente y programas de bienestar, de acuerdo con los lineamientos de la presente proposición y las políticas públicas que dicten en su desarrollo.

Además de los mecanismos operativos del instituto. El Meduca reconocerá las certificaciones de los programas de perfeccionamiento emitidas por este centro de estudio, según la propuesta.

La forma de participación de los programas del instituto podrá ser en modalidad presencial, semipresencial, virtual, híbrida y autoformación.

El Estado deberá proveer los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de los programas y proyectos del instituto, conforme a los objetivos, fines y mediante los mecanismos legales que faculte la norma.

Fuente/Foto: MEDUCA