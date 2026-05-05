Ministra de Gobierno desmiente rumores sobre el nuevo centro penitenciario La Esmeralda

Tras un recorrido por las antiguas instalaciones del Cefere, familiares de las internas validaron la necesidad del traslado hacia la nueva infraestructura en Las Garzas para mejorar la calidad de vida de las reclusas.
Traslado al centro penitenciario La Esmeralda garantiza condiciones dignas a privadas de libertad
• La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, encabezó una jornada de sensibilización donde las propias privadas de libertad solicitaron a sus parientes ignorar la desinformación sobre su situación actual.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las mujeres privadas de libertad que fueron recientemente reubicadas en el nuevo centro penitenciario La Esmeralda confirmaron que el proceso de adaptación se desarrolla de manera progresiva y desmintieron versiones sobre presuntas malas condiciones en el recinto. Durante un encuentro liderado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, las internas enviaron un mensaje de tranquilidad a sus familias, instándolas a no dejarse influenciar por rumores o información falsa que circula en plataformas digitales.
Constatación del deterioro en el antiguo Cefere
Como parte de una estrategia de transparencia, la ministra Montalvo coordinó un acercamiento con los familiares de las internas procedentes del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Durante la jornada, los allegados realizaron un recorrido por las estructuras abandonadas, donde pudieron observar de primera mano el avanzado estado de deterioro de los pabellones y las condiciones inapropiadas en las que pernoctaban las reclusas anteriormente.
La titular de Gobierno explicó que el traslado de las 427 privadas de libertad hacia el sector de Las Garzas busca romper con la resistencia al cambio que suelen generar estos procesos, mostrando la cruda realidad del recinto anterior frente a las ventajas de la nueva infraestructura. Montalvo enfatizó que esta transición es un pilar fundamental en el plan de modernización del sistema penitenciario impulsado por la actual administración.
Desmentido de rumores y próximas visitas
Ante la incertidumbre generada en redes sociales, una de las privadas de libertad del nuevo centro penitenciario La Esmeralda fue enfática al solicitar a sus familiares que confíen únicamente en los canales oficiales y en el testimonio directo de las internas, asegurando que los comentarios negativos difundidos externamente no se ajustan a la realidad que viven dentro del centro.
Para fortalecer la confianza en el proceso, el Ministerio de Gobierno informó que próximamente se habilitará el cronograma de visitas familiares en las instalaciones de La Esmeralda. Esto permitirá a los allegados verificar personalmente los estándares de seguridad y habitabilidad del nuevo centro. Al cierre de la actividad, la ministra Montalvo dialogó con las internas, reafirmando que el objetivo del Estado es garantizar su dignificación y un proceso de resocialización efectivo bajo condiciones seguras.
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