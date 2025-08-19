Ministra de Trabajo impulsa transporte institucional gratuito para servidores públicos

Ministra de Trabajo impulsa transporte institucional para servidores públicos de Panamá Oeste

La ministra Jackeline Muñoz de Cedeño entrega autobuses como parte del nuevo programa de transporte institucional para servidores públicos.

El proyecto de transporte institucional busca facilitar los desplazamientos diarios de los colaboradores del Mitradel, promoviendo eficiencia y equidad.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño anunció la implementación del nuevo servicio de transporte institucional gratuito, destinado a beneficiar inicialmente a 60 servidores públicos residentes en la provincia de Panamá Oeste.

La medida busca aliviar los largos desplazamientos que enfrentan diariamente los colaboradores del Mitradel, promoviendo mayor equidad, eficiencia y bienestar en el entorno laboral. “Estoy para apoyarlos siempre, para que trabajen de manera correcta, óptima y en las mejores condiciones”, expresó la ministra Muñoz de Cedeño, reafirmando su compromiso con quienes impulsan el desarrollo del país desde el servicio público.

La primera fase del proyecto contempla la entrega de dos autobuses con capacidad para 30 pasajeros cada uno, lo que representa un avance significativo en la implementación de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los funcionarios. El servicio estará disponible para quienes laboran en la capital y residen en Panamá Oeste, facilitando su traslado diario.

Durante el acto de entrega, la ministra otorgó simbólicamente las llaves de los vehículos a los conductores Edgar Chaverra y Yordi Camarena, a quienes instó a conducir con responsabilidad, destacando que “llevan la vida de los funcionarios en sus manos”.

Este programa institucional refuerza el compromiso del Mitradel con la dignificación del trabajo público, apostando por soluciones concretas que promuevan seguridad, comodidad y eficiencia en la gestión estatal.