Ministra de Desarrollo Social de Panamá busca fortalecer alianzas clave en la OEA

A través del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, el país busca consolidar la cooperación regional y compartir experiencias exitosas en materia de inclusión y equidad.
Beatriz Carles de Arango presentará agenda de Desarrollo Social de Panamá en Washington
• La ministra Beatriz Carles de Arango participará en encuentros de la OEA en Washington para debatir políticas públicas contra la desigualdad y la pobreza multidimensional.
05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, viajará esta semana a Washington, D.C., para participar en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este encuentro de alto nivel reunirá a diversas autoridades del hemisferio con el propósito de debatir y establecer estrategias conjuntas que fomenten la inclusión y el crecimiento social en la región.
Agenda de trabajo en Washington y Foro de Oportunidades
Como parte de su agenda oficial, la ministra Carles de Arango intervendrá el martes 5 de mayo en el Foro sobre Desarrollo Social y Oportunidades en las Américas. Este espacio está diseñado específicamente para el intercambio de políticas públicas que buscan reducir la brecha de desigualdad y ampliar el acceso a los servicios básicos en las naciones del continente.
La presencia de la titular de la cartera de Desarrollo Social de Panamá ocurre en un contexto donde los países de Latinoamérica priorizan el fortalecimiento de la cooperación regional. El objetivo es enfrentar desafíos comunes y persistentes, tales como la exclusión social, el desempleo y la pobreza multidimensional.
Compromiso con el desarrollo sostenible y la cooperación
En declaraciones previas a su traslado, Beatriz Carles de Arango manifestó que Panamá asiste a este foro con el compromiso de compartir experiencias y edificar soluciones que prioricen a las personas en el centro del desarrollo. La ministra subrayó que la sostenibilidad del desarrollo social depende de la articulación de esfuerzos entre los gobiernos, las comunidades y los organismos internacionales.
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se mantiene como uno de los órganos principales de la OEA para la promoción de políticas que impulsen la equidad, el empleo, la educación y el bienestar general de los Estados miembros.
Proyección de políticas públicas nacionales
Durante las sesiones de trabajo, la representación panameña destacará los avances logrados en los programas sociales locales. Asimismo, se explorarán nuevas vías de cooperación técnica con otras naciones americanas, siguiendo la línea de desarrollo inclusivo establecida por la administración del presidente José Raúl Mulino. La misión oficial busca posicionar las estrategias de desarrollo social de Panamá como referentes en la búsqueda de soluciones conjuntas para la región.
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