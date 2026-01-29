Ministra de Gobierno presenta avances de la justicia comunitaria ante la Asamblea Nacional

Dinoska Montalvo destaca desafíos y proyecciones de la justicia comunitaria en el país

• La ministra Montalvo informó ante la Comisión de Gobierno sobre el recorrido nacional realizado para evaluar el estado de los 487 jueces tras la reforma de ley.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, compareció este miércoles ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Durante su intervención, presentó un informe detallado sobre los avances, desafíos y proyecciones del sistema de justicia comunitaria en Panamá, aprovechando el espacio para aclarar informaciones que circulan en plataformas digitales.

Balance de la gestión nacional

Montalvo explicó que, tras la reforma de la Ley de la Justicia Comunitaria, ha realizado un recorrido nacional alcanzando a los 487 jueces de paz que se encontraban operativos. La titular subrayó que este proceso ha requerido ponderar los derechos de quienes laboran en las antiguas casas de paz, hoy transformadas en juzgados comunitarios, reconociendo su trayectoria dentro de la institución.

Acompañada por su equipo de trabajo y 17 jueces comunitarios del área de Panamá, la ministra calificó la labor realizada como un trabajo maratónico para materializar la implementación del sistema en conjunto con otras instituciones relacionadas.

Compromiso con el modelo

Por su parte, los diputados centraron sus interrogantes en la desvinculación de funcionarios y la influencia política dentro del sistema. Ante esto, la ministra se mostró anuente a mantener una comunicación abierta para aclarar los temas estructurales de la justicia comunitaria.

El Ministerio de Gobierno destacó que continuará reforzando este modelo de justicia. Los planes a futuro incluyen la ejecución de capacitaciones especializadas para los jueces y la dotación de recursos y herramientas necesarias en los juzgados, con el fin de garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la coordinación interinstitucional.

