Ministra Jackeline Muñoz impulsa nueva ley para promover el empleo juvenil en el sector privado

Gobierno lanza Programa de Pasantías para fortalecer el empleo juvenil en Panamá

Cada pasante recibirá 450 Balboas mensuales y póliza de riesgo, sin generar gastos para el Estado ni comprometer puestos formales.

Mitradel supervisará la implementación del programa, que promueve la inclusión laboral de jóvenes y refuerza el compromiso del Gobierno con el empleo juvenil.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el objetivo de impulsar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley No.29-25, presentado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño. La iniciativa establece el nuevo Programa de Pasantías para empleo juvenil, una estrategia que busca fomentar la experiencia profesional en el sector privado sin generar costos para el Estado.

Inserción laboral con respaldo institucional

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, en formación o con estudios culminados en niveles medio, universitario, vocacional o técnico. Su propósito es facilitar la adquisición de experiencia práctica en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, mediante pasantías voluntarias que no constituyen relación laboral formal.

Cada pasante recibirá una asignación mensual de 450 Balboas y estará cubierto por una póliza privada de riesgo, garantizando condiciones seguras para su desarrollo profesional. Las pasantías tendrán una duración máxima de un año, y al finalizar, las empresas podrán contratar formalmente al joven bajo las disposiciones del Código de Trabajo.

Participación empresarial y compromiso social

El programa invita a empresas y organizaciones legalmente establecidas en Panamá a sumarse voluntariamente, incorporando pasantes según su tamaño y capacidad operativa, sin sustituir puestos laborales existentes. Esta medida busca fortalecer el vínculo entre formación académica y experiencia laboral, promoviendo el talento joven como motor de desarrollo nacional.

Supervisado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el Programa de Pasantías reafirma el compromiso del presidente José Raúl Mulino y de la ministra Muñoz con la generación de empleo, la formación de capital humano y la inclusión activa de los jóvenes en el sector productivo.