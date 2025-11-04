Ministra Dinoska Montalvo participa en actos cívicos con comunidades indígenas

Gobierno Nacional reafirma compromiso con pueblos indígenas en actos cívicos del 3 de noviembre

• Autoridades indígenas y líderes educativos destacaron la presencia de la ministra Montalvo en los actos cívicos, considerándola un día histórico para la autonomía y la identidad nacional.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Comarca Kuna de Madugandi, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se trasladó a las comunidades de Piriati Emberá, Ipetí Chocó y Akua Yala para participar en los actos cívicos y desfiles del 3 de noviembre, en el marco del compromiso del Gobierno Nacional con los pueblos indígenas y siguiendo instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Cumplimiento de una Promesa Presidencial

En la comarca Kuna de Madugandi, la ministra Montalvo acompañó a la comunidad educativa del C. E. B. G Bilingüe Akua Yala, cumpliendo con la promesa realizada en abril, durante la inauguración del nuevo centro educativo en presencia de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, de estar presente en los actos protocolares de las efemérides patrias.

Asimismo, junto a los estudiantes del C. E. B. G Piriati Emberá, Montalvo lideró los desfiles conmemorativos de los 122 años de la separación de Panamá de Colombia. La ministra también compartió con el estudiantado, disfrutando de las presentaciones artísticas preparadas por los jóvenes.

Reafirmación del Compromiso y Sentimiento Patrio

Durante el acto cívico, Carlos Gil, cacique del Territorio Colectivo de Alto Bayano, calificó la jornada como un día que quedará marcado en la historia, destacando la presencia de un ministro de Estado, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. El cacique enfatizó: «Estamos celebrando una bandera, la autonomía de una república, tenemos la libertad de dirigir nuestro propio destino».

En su intervención, la ministra Montalvo señaló que su presencia busca reafirmar el compromiso de la administración de trabajar de la mano con cada una de las comunidades y territorios indígenas del país. «Qué orgullo ver tantos niños con su tricolor, quiere decir que hay muchos estudiantes aquí que se están esmerando en aprender, superarse y alcanzar todas sus metas», manifestó la titular de Gobierno.

Tras la finalización de los actos cívicos y el desfile, el equipo del Ministerio de Gobierno compartió un refrigerio con todos los estudiantes participantes.