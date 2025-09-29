Ministra Dinoska Montalvo alerta sobre Estafas en el Sistema Penitenciario por traslados y programas

Llamado a denunciar: Funcionarios y externos usan el Sistema Penitenciario para estafas

• El Ministerio de Gobierno anunció medidas contra la corrupción y detalló avances en infraestructura penitenciaria y licitación de alimentos, mientras combate las estafas en el Sistema Penitenciario .

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, emitió una advertencia a los familiares de personas privadas de libertad para que permanezcan vigilantes y eviten caer en estafas en el Sistema Penitenciario. La titular de la cartera hizo un llamado explícito a denunciar cualquier solicitud de dinero a cambio de gestionar traslados de reclusos o su inclusión en programas de estudio o trabajo.

“Se trata de una estafa, los trámites son gratis y es nuestra responsabilidad evaluar cada caso; yo doy el visto bueno”, advirtió la ministra durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Montalvo aseguró que la actual administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y será implacable con cualquier funcionario (custodio, técnico o director de centro) o persona externa involucrada en estas prácticas. La ministra indicó que se trabaja activamente en la desarticulación de estas redes, buscando transformar el Sistema Penitenciario.

Procesados por corrupción y mejoras en el sistema

La ministra reveló que, a pesar de que se ha utilizado su nombre y el del director del Sistema Penitenciario para cometer engaños, esta administración ha logrado procesar a catorce personas, de las cuales ocho han sido condenadas. A estos individuos se les encontraron evidencias de que utilizaban sus funciones para lucrar, extorsionando a los familiares y cometiendo actos de corrupción dentro del sistema.

Por su parte, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, afirmó que los funcionarios sorprendidos en actos de corrupción no podrán renunciar, sino que se presentarán de inmediato las querellas ante el Ministerio Público para su enjuiciamiento.

Torregroza enfatizó que su administración procura atender a los familiares de los privados de libertad con empatía, entendiendo el trauma que representa visitarlos y llevarles alimentos. Indicó que este proceso de ingreso está siendo mejorado y que próximamente se adquirirán nuevos equipos para agilizar la entrada a los centros.

Transparencia y nuevos proyectos de infraestructura

En la conferencia, la ministra Montalvo también abordó las quejas sobre la alimentación brindada a los más de 24.000 privados de libertad. Explicó que el proceso de alimentación ha sido sometido a licitación pública para fomentar la transparencia y permitir la participación de diversos proveedores, aunque aclaró que la situación actual de los centros impide que estos produzcan sus propios alimentos.

En cuanto a infraestructura, se informó sobre varios proyectos:

1. Centro Penitenciario de Colón: Se retomó la construcción, con avances en el movimiento de tierra y la reubicación de personal que realizaba talleres.

2. Centro de Rehabilitación Femenino La Esmeralda: Su entrega está programada para diciembre de este año.

3. La Joya y La Joyita: Se están realizando remodelaciones enfocadas en mejorar el abastecimiento de agua potable y la sanidad básica.

4. Cárcel de las provincias centrales: El proyecto será licitado públicamente con el fin de resolver problemas de movilización, realización de audiencias y el hacinamiento.