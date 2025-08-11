Ministra Montalvo entrega 956 clasificaciones en La Joya y La Joyita para avanzar en el Sistema Progresivo Técnico

Gobierno impulsa resocialización con entrega masiva de clasificaciones en centros penitenciarios

La ministra Dinoska Montalvo entregó 956 resoluciones de clasificación en La Joya y La Joyita, fortaleciendo el avance en el Sistema Progresivo Técnico.

En lo que va de 2025, se han entregado más de 3.000 resoluciones en todo el país, facilitando el tránsito de los reclusos por los cinco periodos del Sistema Progresivo Técnico.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, realizó un recorrido por los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, donde se entregaron 956 resoluciones de clasificación y revisión de periodo a privados de libertad. Estos documentos les permiten avanzar dentro del Sistema Progresivo Técnico, un mecanismo legal que facilita su tránsito hacia la libertad.

Durante el encuentro, Montalvo conversó directamente con los reclusos, enfatizando que “tenemos que cambiar la percepción de que aquí es un depósito de humanos. Desde ahora, ustedes son mi equipo”. La ministra aseguró que los cambios se están ejecutando con firmeza y que las resoluciones entregadas son prueba del compromiso institucional por acelerar los procesos pendientes.

La entrega masiva de clasificaciones forma parte del Plan de Descongestión Penitenciaria, que se ejecuta mediante evaluaciones técnicas realizadas por Juntas Locales y la Junta Técnica Itinerante. Torregroza destacó el esfuerzo del equipo técnico y llamó a los privados de libertad a comprometerse con los programas de resocialización que impulsa el sistema.

Uno de los beneficiarios expresó que llevaba cerca de ocho años sin ser clasificado, y que recibir su resolución representa un paso crucial para salir de prisión. Otro recluso agradeció al equipo de Gobierno por incluirlos en el proceso legal y brindarles una oportunidad real de reinserción.

Durante 2025, se han entregado más de 3.000 resoluciones de clasificación en todo el país, permitiendo a los internos avanzar por los cinco periodos establecidos en la Ley 55 y el Decreto 393: observación, probatorio, prelibertad, libertad vigilada y libertad condicional. Además, se contempla el tránsito por las cuatro fases de seguridad: máxima, mediana, mínima y de confianza.

El avance en el Sistema Progresivo Técnico está vinculado a la participación activa en actividades educativas, laborales y de capacitación, con el objetivo de preparar a los privados de libertad para una reinserción social productiva.