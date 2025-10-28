Ministra Montalvo informa que huracán Melissa impacta indirectamente a Panamá con deslaves e inundaciones

«Lo prioritario es mantener segura a la población»: Gobierno refuerza apoyo en Coclé y Veraguas por el impacto del huracán Melissa

• Montalvo informó sobre la lamentable pérdida de dos menores en Cascabel y las 140 viviendas afectadas en Tonosí, e hizo un llamado a la población a informarse solo a través de cuentas oficiales.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, declaró hoy desde la provincia de Coclé que el huracán Melissa está impactando a Panamá de manera indirecta, aunque con efectos sumamente fuertes, y que la prioridad de su despacho es «mantener segura a la población». Montalvo se refirió a la situación en Jamaica, calificada como devastadora, señalando que Panamá está sintiendo el «impacto final».

En estos momentos, la Ministra se encuentra realizando una inspección en Coclé y avanza hacia Veraguas, con el fin de llevar apoyo a las familias que han tenido que ser evacuadas como parte de las actividades preventivas.

Deslaves, Inundaciones y Afectaciones

La Ministra Montalvo detalló el despliegue del SINAPROC y los bomberos en las comunidades y distritos que regularmente están en situación de inundación y deslave.

Chiriquí: En el área de Volcán, para Renacimiento, la carretera tuvo que ser cerrada por la gran cantidad de deslaves. A pesar de los operativos de los bomberos, la caída de tierra es constante y la zona se torna muy peligrosa, especialmente durante la noche, afectando incluso la zafra de café.

Coclé: La Ministra lamentó la pérdida de dos menores en la comunidad de Cascabel, uno de los golpes más duros del impacto de Melissa en el país.

Los Santos: En Tonosí, se han visto afectadas más de 140 viviendas. Montalvo indicó que la situación hubiese sido «terrible» sin las intervenciones de prevención realizadas este año por el MOP.

Veraguas: En la región Sur, una comunidad se encuentra aislada porque el río anegó totalmente la carretera. El problema más grave es que los pozos rurales quedaron inoperativos por las lluvias. El equipo de apoyo está siendo enviado para llevar agua y evitar la desesperación en la población, ya que la reparación tomará tiempo.

La Ministra de Gobierno hizo un llamado urgente a la población a informarse únicamente a través de las cuentas oficiales de las instituciones, ya que, según su experiencia, «muchas veces llegan anuncios de emergencia, solicitudes de apoyo, de ayuda, y cuando vamos a ver, es mentira».

La prioridad actual del Gobierno es llegar a cada uno de los puntos afectados, mantener a la población segura y trasladar el apoyo necesario, previendo que la situación de lluvias y afectaciones va a continuar.