Ministra Montalvo proyecta alcanzar el 90% de la transformación en la justicia comunitaria

Avance del 75 % en la toma de posesión de jueces de justicia comunitaria en Panamá

• La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que el 75 % de los jueces comunitarios ya han tomado posesión, como parte de la transformación del sistema bajo la Ley 467.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció que el proceso de transformación de la justicia comunitaria registra un avance significativo con la toma de posesión del 75 % de los jueces designados en todo el territorio nacional. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la funcionaria expresó su aspiración de que el próximo 16 de enero se logre alcanzar el 90 % de este proceso de reestructuración en todas las provincias del país.

Fortalecimiento del sistema y prevención de conflictos

La titular de la cartera de Gobierno destacó que el fortalecimiento de la justicia comunitaria es una herramienta clave para atender de manera oportuna los conflictos ciudadanos. Según explicó Montalvo, una intervención temprana en estos casos evita que las disputas escalen hacia situaciones de violencia que requieran la intervención del Ministerio Público. El enfoque de esta gestión se centra en brindar respuestas a los ciudadanos que han carecido de atención a sus solicitudes durante años.

La transformación del sistema se ejecuta bajo los lineamientos establecidos en la Ley 467, la cual fue promulgada el 24 de abril de 2025. Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, la ministra informó que se han realizado recorridos por las provincias centrales y se mantienen equipos de trabajo activos en Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y las comarcas indígenas. Estas acciones han permitido concretar la toma de posesión de la mayoría de los jueces comunitarios a nivel nacional.

Transparencia y próximos concursos

Dinoska Montalvo enfatizó que el proceso de selección se ha basado en convocatorias abiertas para garantizar la transparencia y evitar la politización del sistema de justicia. Asimismo, adelantó que para el mes de mayo de 2026 se llevará a cabo un concurso formal con el propósito de integrar a los participantes a una estructura funcional plenamente fortalecida. En la conferencia de prensa, la ministra estuvo acompañada por el director de Planificación, José Pino, y la directora de Asesoría Legal, Diana Rigau.

