Ministro Alfaro Boyd brinda más detalles del nuevo contrato con la empresa Minera Panama

(9/Mar/2023 – web) Panamá.- El Ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, realizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la resolución del contrato con la empresa Minera Panamá.

“El nuevo contrato conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, brindando así importantes beneficios económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales para el pueblo panameño, al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones en un entorno de inversión justo y equitativo” manifestó Alfaro Boyd”.

Durante la conferencia, se mencionaron algunos de los términos que son parte del nuevo contrato, como:

Bienestar social e interés público.

Los nuevos términos de la concesión fueron redactados con miras a buscar mayor bienestar social y proteger el interés público.

Límites a la extracción.

El contrato de 1997 permitía la explotación de cualquier mineral, sin distinción. En este nuevo contrato, se limitó la extracción al cobre y ciertos minerales obtenidos de la extracción del cobre.

1. Servidumbres limitadas. El contrato de 1997 permitía a la empresa establecer servidumbres en toda la República de manera ilimitada. En este nuevo contrato, se delimitó la zona específica en que se pueden mantener servidumbres.

2. Mas regalías y más impuestos. El contrato de 1997 únicamente contemplaba el pago de contribuciones por regalía al 2% e impuesto de dividendo. Bajo el nuevo contrato, Minera Panamá paga regalías entre el 12% al 16% en función de la ganancia bruta, pagará impuesto sobre la renta, pagará impuesto de dividendos, pagará impuesto de remesa, y pagará ITBMS por sus compras.

3. No habrán créditos fiscales ilimitados. El contrato de 1997 permitía a Minera Panamá solicitar créditos fiscales de infraestructura pública y por pagos municipales de manera ilimitada. El nuevo contrato establece un monto fijo de crédito fiscal por infraestructura que han construido, y no permite el establecimiento de nuevos créditos fiscales.

4. Plan de Cierre de Mina. El contrato de 1997 no establecía un plan de cierre de la mina. Bajo el nuevo contrato, Minera Panamá deberá presentar y cumplir con un plan de cierre de mina, el cual deberá cumplir con los estándares internacionales que regulan la materia.

5. Fideicomiso Conquista del Atlántico. El nuevo contrato establece el Fideicomiso Conquista del Atlántico, el cual velará por un uso justo y equitativo de las regalías e impuestos que pague Minera Panamá. La distribución de fondos será la siguiente:

• 50% de los fondos se asignaran al Programa IVM de la Caja de Seguro Social,

• 20% se asignará a aumentar las jubilaciones y pensiones a $350 mensuales,

• 25% se asignará a proyectos en los municipios aledaños principalmente para proyectos y becas, y

• 5% se destinará a la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas de clase.

6. Responsabilidad Social Empresarial. El nuevo contrato también contempla que Minera Panamá diseñe y ejecute programas de responsabilidad social empresarial, y se establece un monto de $2,500,000 anuales que deberán ser dedicados a estos proyectos y programas.

7. Compromiso para reforestación. El nuevo contrato establece un compromiso de implementar a costo de Minera Panamá un Programa de Reforestación que incluya la restauración dentro de la huella del proyecto y la reforestación por compensación ecológica fuera del proyecto.

8. Uso de Energía Limpia. Minera Panamá se ha comprometido por escrito a iniciar la transición de su planta de energía de carbón hacía el mayor uso de fuentes de energía renovable.

9. Más Supervisión. El nuevo contrato establece una oficina en sitio en la mina con presencia de funcionarios públicos de todas las autoridades competentes a fin de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras.

10. Clausula Anticorrupción. El nuevo contrato contiene una clausula anticorrupción que permiten al Estado dar por terminada la concesión si se comprueban actos de corrupción incurridos por la empresa, asegurando que el desarrollo de este contrato de concesión se ejecute bajo la estricta legalidad, y con los más altos estándares de integridad y reglas éticas.

“Hay que poner en contexto que este es un contrato por más de 20 años, y que al acordar los términos en enero de 2022 entre ambas partes, entramos al proceso de redacción, el cual representó una de las fases más importantes y delicadas de este proceso.

Fue un periodo de trabajo inteso entre ambos equipos, en donde por instrucción del Presidente Cortizo, nos mantuvimos firmes, ya que la empresa proponía cambios en la redacción que cambiaban significativamente lo que recibiría el pueblo panameño, lo cual era inaceptable.

«Durante 14 meses, trabajamos sin descanso a fin de cuidar cada detalle y asegurar que el texto reflejara con exactitud los compromisos pactados. Responsablemente, nuestro equipo redactor tomó el tiempo necesario para lograr un texto que protegiera los intereses del pueblo panameño.” mencionó el titular de Comercio e Industrias en referencia al periodo tiempo transcurrido para la redacción del texto», señaló el ministro.

En la conferencia también se brindó información sobre los pasos a seguir. En los próximos días se iniciará el periodo de consulta pública para el nuevo contrato, que durará 30 días. Este período permitirá al pueblo panameño revisar el contrato y brindarnos comentarios. Luego de esto, el contrato será elevado a consideración del Consejo de Gabinete quien debe al Ministro de Comercio para presentarlo ante la Contraloría General de la República para su debida revisión y evaluación, para luego sustentarlo ante la Asamblea Nacional para su aprobación, y posteriormente la Ley aprobada será sancionada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen como ley de la República.

El Ministro Alfaro Boyd estuvo acompañado por su equipo de trabajo que incluyó a la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; el Ministro de Ambiente, Milciades Concepción; Nils Castro, ex negociador de los Tratados Torrijos Carter; Manuel Orestes Nieto, reconocido escritor; Roberto Abrego, Diputado de la República; Andrés Wong, Asesor legal de la Presidencia; Ana Méndez, Sub Directora de la Dirección de Recursos Minerales; Daniel Esquivel; Asesor Técnico en materia minera y el equipo de asesores internacionales de las reconocidas firmas Squire Patton Boggs, Allen and Overy, ECONIAS y la firma local, Patton Moreno y Asvat.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá