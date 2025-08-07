Ministro Andrade detalla proyectos de infraestructura que generarán 30 mil empleos en 2026

Ministro Andrade anuncia 20 licitaciones por más de B/. 474 millones para obras viales en Panamá

Con estas licitaciones, el Ministro Andrade proyecta generar 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos en el verano de 2026.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministro Andrade, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), presentó este martes ante el Consejo de Gabinete un informe sobre los proyectos prioritarios que serán licitados próximamente, con una inversión superior a B/. 474 millones.

Durante su intervención, el Ministro Andrade anunció que se publicarán en el portal Panamá Compra un total de 20 licitaciones, destinadas a obras de rehabilitación vial y puentes en distintas regiones del país. La ejecución está prevista para el verano de 2026 y se estima que generará 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos.

“Hoy traemos buenas noticias para la ciudadanía. Se trata de obras importantes para la conectividad y seguridad vial del país, especialmente en zonas críticas como San Miguelito, Boquete y sectores de la capital”, afirmó el ministro.

El primer grupo de licitaciones incluye tres proyectos clave:

• Rehabilitación de 11 puentes tipo Mabey en la ciudad de Panamá, además del puente de la vía Transístmica en la avenida Martín Sossa. La inversión será de B/. 11 millones, con contrato de mantenimiento por tres años.

• Ruta del Café en Boquete, Chiriquí, con la rehabilitación de 25.25 kilómetros y mejora de seis puntos críticos. La inversión estimada es de B/. 27 millones, también con tres años de mantenimiento.

• Proyecto Calles de Panamá y San Miguelito, con B/. 12.75 millones destinados a rehabilitación de calles, veredas, drenajes pluviales, dragado de ríos y mejoras en sectores como Las Acacias, Don Bosco, Cerro Viento y vía Tocumen.

Durante la conferencia, el Ministro Andrade estuvo acompañado por Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, quien explicó que los puentes Mabey fueron instalados entre 1999 y 2000 y presentan deterioros por falta de mantenimiento. “Los pisos metálicos serán reemplazados por concreto reforzado, se corregirán deformaciones y se realizarán trabajos estructurales. Las obras se ejecutarán en horas nocturnas para minimizar el impacto en el tránsito”, detalló Lewis.

El ministro destacó que los proyectos serán licitados bajo la modalidad de llave en mano, lo que garantiza su ejecución integral, desde el diseño hasta el mantenimiento. Esta estrategia responde a necesidades urgentes de infraestructura y busca dinamizar la economía nacional.

En otro anuncio, el secretario general del MOP, Ricardo Icaza, informó que el Ministerio Público ha recuperado 625 vigas sustraídas, de las cuales 183 están completas y 392 son fragmentos. “Gracias a las denuncias ciudadanas, estamos recuperando estas estructuras para reutilizarlas en obras como puentes y vados en áreas rurales”, señaló Icaza.

Con esta iniciativa, el Ministro Andrade reafirma el compromiso del MOP con el desarrollo vial, la generación de empleo y la recuperación de activos públicos para beneficio de las comunidades.