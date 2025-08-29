Ministro Andrade inspecciona avance de vía Chumico–Tólica–Guayabito: obra alcanza el 80 %

Obra vial en Veraguas marca precedente técnico y social en la comarca Ngäbe-Buglé

Con 18.6 km de extensión, la vía en la comarca Ngäbe-Buglé incorpora pavimento de concreto y soluciones adaptadas al terreno.

El MOP proyecta su entrega para diciembre de 2025.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La construcción de la carretera Chumico–Tólica–Guayabito, ubicada en la comarca Ngäbe-Buglé, ha alcanzado un 80 % de avance físico, consolidándose como una obra emblemática por su enfoque técnico y su impacto social. El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), incorpora pavimento de concreto en sus tramos más inclinados, una solución innovadora que garantiza mayor durabilidad en zonas de difícil acceso.

Durante una visita de inspección, el ministro José Luis Andrade recorrió el trazado de 18.6 kilómetros y destacó la complejidad del terreno, que ha exigido la implementación de estrategias constructivas especializadas. “Esta carretera no solo conecta tres escuelas, sino que habilita una vía donde antes no existía. Esperamos entregarla en diciembre próximo”, señaló el titular del MOP.

La obra contempla trabajos de pavimentación, estabilización de taludes, drenajes, señalización vial y movimiento de tierra, todo diseñado para ofrecer una rodadura segura y resistente a las condiciones climáticas de la región. El uso de concreto en pendientes pronunciadas responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los vehículos y prolongar la vida útil de la vía.

El impacto de esta infraestructura se extiende más allá de Chumico, Tólica y Guayabito, beneficiando también a comunidades como Agua de Salud, Filipinas, Alto Balza y Arco Iris. La nueva carretera facilitará el acceso a centros educativos, servicios de salud y mercados locales, mejorando la calidad de vida de miles de habitantes.

La ejecución del proyecto ha respetado la morfología del terreno, minimizando los movimientos de tierra y adaptando el diseño a las condiciones naturales del entorno. Esta estrategia no solo reduce costos operativos, sino que también preserva el ecosistema local.

La carretera Chumico–Tólica–Guayabito representa un avance significativo en la red vial de la comarca Ngäbe-Buglé, al combinar ingeniería moderna con sensibilidad social. Su entrega está programada para diciembre de 2025, marcando un antes y un después en la conectividad rural del país.