Ministro Jované expone avances de Panamá en materia de vivienda y ordenamiento en el Foro Urbano Mundial

El ministro Jaime A. Jované C. participa en la décimo tercera sesión del encuentro de las Naciones Unidas en Bakú, donde expuso las prioridades de infraestructura social de la nación panameña.
Panamá impulsa la descentralización del desarrollo y la planificación en el Foro Urbano Mundial
• Durante el evento internacional, el titular de Vivienda abordó la crisis de la vivienda, la gestión del recurso hídrico vinculado al Canal de Panamá y la descentralización hacia los gobiernos locales.
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ordenamiento territorial, la crisis de la vivienda y del recurso hídrico han sido los principales temas tratados por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., en la XIII Sesión del Foro Urbano Mundial de las Naciones Unidas (WUF13), que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. En este encuentro internacional, que se desarrolla bajo el lema «Vivienda para el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes», participan representantes de gobiernos de diferentes países, de la sociedad civil, el sector privado, jóvenes y diversas organizaciones.
El titular de la cartera de Vivienda manifestó en su intervención que los planes de ordenamiento territorial generan comunidad y sentido de pertenencia. Asimismo, el alto funcionario señaló que los esfuerzos realizados por los Estados para garantizar los servicios básicos se deben medir en la magnitud de sus costos, haciendo énfasis en la necesidad de cuidar los recursos disponibles.
El ministro Jované, quien acudió a la cita internacional en representación del Gobierno Panameño, explicó que en períodos anteriores los proyectos de desarrollo en todo el país se implementaron con frecuencia de manera asistemática, sin considerar las limitaciones estructurales ni evaluar de forma exhaustiva la disponibilidad de la infraestructura social.
Prioridad en la infraestructura social y planificación local
Ante esta situación, el jefe del ministerio declaró que en este momento la prioridad del Gobierno se centra en la infraestructura social. Para cumplir con este propósito, las autoridades han iniciado la elaboración de documentos técnicos para los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, una medida establecida como prioritaria para prevenir la repetición de las problemáticas urbanas heredadas.
El ministro Jované subrayó que el objetivo de la actual administración es descentralizar el desarrollo y trasladar la gestión de la planificación territorial de manera directa hacia los gobiernos locales y municipios. Según detalló el funcionario, este enfoque descentralizado permitirá preservar las características sociales, la singularidad y la identidad cultural de cada una de las regiones del territorio panameño.
Crisis de la vivienda y protección del recurso hídrico
Al abordar la crisis de la vivienda en Panamá, el ministro expuso que se están realizando importantes esfuerzos institucionales para satisfacer las necesidades de soluciones habitacionales a nivel nacional. Estos esfuerzos se ejecutan a través de diferentes programas gubernamentales que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, indicó que aprovechará las experiencias obtenidas en las sesiones de trabajo para implementar en Panamá las políticas necesarias destinadas a resolver las demandas habitacionales de la población.
En lo referente a los recursos hídricos, Jované manifestó que estos constituyen una de las principales áreas de actividad económica para el país, debido a que de ellos depende de forma directa el mantenimiento y la continuidad de la función de tránsito del Canal de Panamá.
Finalmente, la agenda del ministro contempla su participación en la sesión denominada «Fortalecimiento de las políticas de vivienda en América Latina y el Caribe en tiempos de transformación global – Un diálogo de Minurvi», un espacio diseñado para la reflexión sobre el efecto de los cambios globales en el diseño y la implementación de las políticas urbanas y habitacionales.
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