Reactivación bananera en Bocas del Toro: Gobierno y Chiquita Panamá buscan generar 5,000 empleos

Ministro Moltó anuncia mesa de trabajo interinstitucional con Chiquita Panamá para impulsar la reactivación bananera

• El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció una reunión interinstitucional con Chiquita Panamá y el MIDA para coordinar la segunda fase del plan de reactivación bananera en Bocas del Toro.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció este martes que el Gobierno Nacional convocará una reunión interinstitucional con representantes de Chiquita Panamá y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el fin de coordinar los próximos pasos del plan de reactivación bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Tras la crisis que afectó al sector, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino impulsó la reanudación de las negociaciones con Chiquita Panamá para reactivar la producción y recuperar miles de empleos. Moltó señaló que «tenemos que establecer la mesa de trabajo con ellos […] para que esto se lleve a cabo correctamente».

Generación de 5,000 Empleos Directos

El ministro destacó los resultados inmediatos del memorándum de entendimiento suscrito con la empresa. En la fase inicial —centrada en la limpieza y preparación de las fincas— ya se han generado más de 3,000 empleos.

La segunda etapa del proyecto de reactivación bananera, prevista entre diciembre y enero, permitirá retomar las exportaciones del banano panameño, sumando otros 2,000 puestos de trabajo y alcanzando así un total de 5,000 empleos directos en el sector. Este avance representa sustento y desarrollo para las comunidades de Bocas del Toro.

Otros Avances Institucionales

Moltó ofreció estas declaraciones durante su participación en los actos del Día de los Símbolos Patrios. En este contexto, el titular del MICI también abordó otros temas relevantes para el país:

• Auditoría Minera: Anunció que la auditoría integral del proyecto minero podría concluir en los primeros meses del 2026.

• Arbitrajes Internacionales: Destacó la suspensión de arbitrajes internacionales que representaban más de $2,000 millones de dólares en potenciales reclamaciones contra el país.

El ministro Moltó aprovechó su intervención para resaltar el entusiasmo ciudadano, especialmente de la comunidad educativa, durante el desarrollo de las festividades patrias.