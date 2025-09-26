Gobernación de Panamá, MINSEG y municipios coordinan acciones para la prevención de delitos

Autoridades locales y MINSEG refuerzan estrategias de seguridad y convivencia pacífica

• Los alcaldes expresaron al ministro de Seguridad, Frank Abrego, sus necesidades puntuales, incluyendo más equipos y tecnología, para reforzar la presencia policial en zonas críticas de sus distritos.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La gobernadora Mayín Correa y el ministro de Seguridad Pública (MINSEG), Frank Abrego, sostuvieron un encuentro con los alcaldes de los seis municipios de la provincia de Panamá. El objetivo principal de la reunión fue coordinar y ejecutar estrategias que permitan la prevención de delitos, al mismo tiempo que se refuerza la convivencia pacífica y se recupera la confianza en las comunidades.

Diagnóstico y refuerzo en los distritos

La gobernadora Correa calificó la reunión como «muy positiva», debido a que los alcaldes tuvieron la oportunidad de expresar directamente cuáles son las principales necesidades en materia de seguridad en sus respectivos distritos. Los representantes de los estamentos de seguridad tomaron nota de las peticiones para reforzar esos puntos críticos.

Ramón Ramos, alcalde de Taboga, solicitó al ministro Abrego gestionar la consecución de un Jet Ski y un vehículo. Estos equipos son necesarios para que los miembros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) puedan realizar su labor de forma más efectiva, especialmente durante los fines de semana, cuando la isla recibe miles de visitantes.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, destacó que las acciones que se adelantan en su municipio están dejando de ser políticas para volverse científicas, enfocándose en los sectores que más prevención requieren. Hernández también señaló que llegarán más unidades, nueva tecnología y el uso de drones en zonas específicas, con el fin de lograr un distrito más seguro para todos.

La prevención como estrategia central

En su intervención, el ministro Frank Abrego resaltó que la violencia no debe combatirse con más violencia, sino con los programas de prevención que se presentaron a los alcaldes durante el encuentro.

El ministro solicitó a las autoridades locales que animen a sus comunidades a denunciar los delitos. De esta manera, se podrán identificar los puntos exactos donde es necesario reforzar la presencia policial, con el objetivo de preservar la seguridad y fomentar la convivencia pacífica entre todos los habitantes.