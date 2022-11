Misión Comercial Miami – Conectando con Panamá culmina con éxito

• Se presentaron las ventajas competitivas de Panamá para atracción de inversiones, zonas económicas especiales, las leyes SEM y EMMA.

(21/Nov/2022 – web) Panamá.- Del 14 al 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la Misión Comercial Miami – Conectando con Panamá organizada por AmCham Panamá y PROPANAMÁ con la participación de 12 representantes del sector privado y 9 del sector público. La delegación panameña sostuvo reuniones y visitas guiadas para explorar nuevas oportunidades de negocios, contactos comerciales e inversiones para Panamá y seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre Panamá y Estados Unidos.

El primer día de la Misión, los participantes se reunieron con el Gerente de Inversiones Internacionales para Latinoamérica y el Caribe de Enterprise Florida Inc., Carlos Guerra, quien presentó un panorama de lo que está sucediendo actualmente en el Condado de Miami-Dade y la Florida en cuanto a comercio, exportaciones e importaciones totales con América Latina y el Caribe. Seguidamente los participantes visitaron las instalaciones de FedEx Express donde tuvieron la oportunidad de conocer las adecuaciones que ha hecho la compañía para facilitar y agilizar sus operaciones. Luego hicieron un recorrido en el Centro de Innovación Alan B. Levan para conocer de primera mano cómo la asociación público-privada entre Nova Southeastern University y el Condado de Broward vienen actuando como un motor de desarrollo económico y educativo que vincula el ecosistema de innovación del sur de la Florida. Finalizaron con una visita a las oficinas de Ricoh LatAm donde conocieron la manera en que esta compañía, mediante procesos disruptivos e innovadores, ha desarrollado productos enfocados en la transformación digital de las organizaciones.

En el segundo día de actividades la delegación panameña se reunió con el Presidente del World Trade Center Iván Barrios, quien manifestó el deseo de continuar promoviendo el comercio entre Panamá y el Estado de la Florida. Durante la reunión, se firmó un Memorando de Cooperación entre PROPANAMA y The Latin Chamber of Commerce of the United States, CAMACOL. La delegación también se reunió con Eric Olafson, Director de Comercio Global y Desarrollo Comercial del Puerto de Miami para visitar las terminales de carga y cruceros, conocer sobre el crecimiento que ha tenido este puerto y la influencia del mismo que tiene con el ecosistema marítimo y portuario de Panamá. Para finalizar la jornada, Maria Dreyfus-Ulvert, Directora Ejecutiva del International Trade Consortium recibió a la delegación en la sede gubernamental del Condado de Miami-Dade y manifestó la intención de continuar desarrollando sinergias entre ambos destinos.

En el último día de la Misión Comercial Miami – Conectando con Panamá los participantes fueron recibidos por Eduardo Coello, Presidente para América Latina y el Caribe del Centro de VISA y Ramiro León, Gerente del Centro de Innovación de VISA para conocer este espacio creativo que se enfoca en codesarrollar nuevas experiencias de servicios con sus usuarios, a través de metodologías de “Design Thinking” y “Human Centered Design.”Seguidamente participaron en el “Corporate Innovation Workshop & StartUp Showcase” en el Campus de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami dirigido por Susane Amat, CEO y Fundadora de Venture Hive para conocer cómo estas instituciones crean ecosistemas de emprendimientos basados en principios educativos sólidos que les permiten a los emprendedores proyectarse de manera eficiente y crear empresas sostenibles que trascienden con sus modelos de negocios.

En el marco de la Misión Comercial Miami – Conectando con Panamá organizada por AmCham Panamá y PROPANAMA se llevó a cabo el evento “Doing Business in Panama” con representantes del Gobierno de Panamá; Ministro Consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, S.E. José Alejandro Rojas, la Administradora General de PROPANAMA, S.E. Carmen Gisela Vergara, el Asesor de Inversiones de la Autoridad Marítima de Panamá, Javier Navarrete y la Directora de Relaciones con Gobierno y la Industria de Promtur, Leidys Murillo. Se presentaron las ventajas competitivas de Panamá para atracción de inversiones, zonas económicas especiales, las leyes SEM y EMMA, con la finalidad de atraer capitales para el desarrollo económico y social del país, el crecimiento de los sectores estratégicos y la generación de empleo. Por el sector privado, Doriana Hun – Presidenta de AmCham Panamá y Country Manager de Chevron Panamá, Claudia Kattan-Jordan – Vicepresidenta para América Central y Panamá de Crowley Marítimo y Esteban Iriarte, Vicepresidente Ejecutivo -CEO de Millicom, hablaron sobre la importancia de sus inversiones en el país y la repercusión en sus empresas para el fortalecimiento de sus operaciones en la región.

Desde 2015, AmCham Panamá ha realizado misiones comerciales a diversos destinos en Estados Unidos tales como Chicago (2021), Filadelfia (2019), New York y Silicon Valley (2016), Washington DC, Atlanta y Tampa (2015) con el objetivo de promover y facilitar el intercambio y desarrollo comercial entre empresas de Panamá y Estados Unidos.

