Bolsa de Empleo Panamá: Mitradel busca ingenieros, farmacéuticos y gerentes financieros para dinamizar el mercado

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa su compromiso con la inclusión, promoviendo semanalmente más de 1,500 plazas de empleo en alianza con el sector productivo a través de la bolsa electrónica Empleos Panamá.
• Impulsada por la Presidencia y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, esta iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a empleos dignos, como parte de una política de desarrollo humano para el bienestar de las familias panameñas.
(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirma su compromiso con la inclusión e igualdad al promover semanalmente más de 1,500 plazas de empleo a nivel nacional. Estas oportunidades abarcan áreas técnicas, administrativas y operativas, y son el resultado de una alianza estratégica con el sector productivo, canalizadas a través de la bolsa electrónica Empleos Panamá.
Esta iniciativa, impulsada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, busca dinamizar el desarrollo socioeconómico en todas las regiones, asegurando el acceso equitativo a empleos dignos e inclusivos.
Mitradel Oportunidades Laborales por Provincia
Las Mitradel oportunidades laborales disponibles esta semana se enfocan en perfiles especializados y técnicos en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.
En la provincia de Panamá Oeste, se buscan:
• Ingeniero Electromecánico: Con idoneidad profesional para planificación, supervisión y ejecución de sistemas eléctricos.
• Especialista Ambiental Registrado en Mi Ambiente: Para la elaboración y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental.
• Gerente de Operaciones: Con conocimientos en logística y procesos de potabilización de agua.
• Supervisor de Empaque: Titulado en Ingeniería Industrial o afines.
En la provincia de Panamá (Capital), destacan las siguientes plazas:
• Farmacéutico: Licenciado con idoneidad vigente para el uso seguro y racional de medicamentos.
• Gerente Financiero: Con título universitario en Contaduría Pública e idoneidad de CPA (indispensable).
• Ingeniero Líder de Software: Con experiencia en liderazgo en TI, tecnología Java y dominio avanzado del inglés.
• Topógrafo: Certificado y con experiencia en proyectos de construcción.
• Ingeniero Mecánico Industrial: Para la gestión integral de talleres de maquinaria pesada.
• Chapistero: Bachiller técnico con licencia tipo D, para mantenimiento de unidades de flota.
• Otros puestos incluyen Agente de Vigilancia Diplomática, Carnicero Profesional, Ejecutivo de Servicio al Cliente y Mecánico de Equipo Pesado.
Para acceder a estas Mitradel oportunidades laborales, los interesados deben dirigirse a la bolsa electrónica de Empleos Panamá, una plataforma que centraliza la oferta de empleo digno e inclusivo en el país.
