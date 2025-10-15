Bolsa de Empleo Panamá: Mitradel busca ingenieros, farmacéuticos y gerentes financieros para dinamizar el mercado

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa su compromiso con la inclusión, promoviendo semanalmente más de 1,500 plazas de empleo en alianza con el sector productivo a través de la bolsa electrónica Empleos Panamá.

Mitradel impulsa la inclusión laboral con más de 1,500 oportunidades de empleo a nivel nacional

• Impulsada por la Presidencia y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, esta iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a empleos dignos, como parte de una política de desarrollo humano para el bienestar de las familias panameñas.

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirma su compromiso con la inclusión e igualdad al promover semanalmente más de 1,500 plazas de empleo a nivel nacional. Estas oportunidades abarcan áreas técnicas, administrativas y operativas, y son el resultado de una alianza estratégica con el sector productivo, canalizadas a través de la bolsa electrónica Empleos Panamá.

Esta iniciativa, impulsada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, busca dinamizar el desarrollo socioeconómico en todas las regiones, asegurando el acceso equitativo a empleos dignos e inclusivos.

Mitradel Oportunidades Laborales por Provincia

Las Mitradel oportunidades laborales disponibles esta semana se enfocan en perfiles especializados y técnicos en las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

En la provincia de Panamá Oeste, se buscan:

• Ingeniero Electromecánico: Con idoneidad profesional para planificación, supervisión y ejecución de sistemas eléctricos.

• Especialista Ambiental Registrado en Mi Ambiente: Para la elaboración y seguimiento de Estudios de Impacto Ambiental.

• Gerente de Operaciones: Con conocimientos en logística y procesos de potabilización de agua.

• Supervisor de Empaque: Titulado en Ingeniería Industrial o afines.

En la provincia de Panamá (Capital), destacan las siguientes plazas:

• Farmacéutico: Licenciado con idoneidad vigente para el uso seguro y racional de medicamentos.

• Gerente Financiero: Con título universitario en Contaduría Pública e idoneidad de CPA (indispensable).

• Ingeniero Líder de Software: Con experiencia en liderazgo en TI, tecnología Java y dominio avanzado del inglés.

• Topógrafo: Certificado y con experiencia en proyectos de construcción.

• Ingeniero Mecánico Industrial: Para la gestión integral de talleres de maquinaria pesada.

• Chapistero: Bachiller técnico con licencia tipo D, para mantenimiento de unidades de flota.

• Otros puestos incluyen Agente de Vigilancia Diplomática, Carnicero Profesional, Ejecutivo de Servicio al Cliente y Mecánico de Equipo Pesado.

Bolsa electrónica Empleos Panamá de Mitradel, https://www.panama24horas.com.pa/guia-empleos-panama-mitradel/

Para acceder a estas Mitradel oportunidades laborales, los interesados deben dirigirse a la bolsa electrónica de Empleos Panamá, una plataforma que centraliza la oferta de empleo digno e inclusivo en el país.

