Mitradel anuncia más de 1,500 plazas de empleo en la bolsa electrónica de Empleos Panamá

Más de 1,500 plazas de empleo disponibles en la bolsa electrónica de Empleos Panamá

Con oportunidades en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, la plataforma digital de Empleos Panamá busca conectar a los ciudadanos con puestos laborales reales y bien remunerados.

El Ministerio de Trabajo destaca la disponibilidad de más de 1,500 vacantes en sectores técnicos, administrativos y operativos para dinamizar el mercado laboral en el país.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La bolsa electrónica de Empleos Panamá ha anunciado que cuenta con más de 1,500 plazas de empleo disponibles para ciudadanos en diversas áreas a nivel nacional, abarcando las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Esta plataforma, descrita como más robusta y accesible, es parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, para impulsar oportunidades laborales reales y bien remuneradas.

Con el apoyo del sector privado como motor del desarrollo, esta iniciativa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) busca fomentar el desarrollo socioeconómico con inclusión e igualdad de oportunidades para toda la población. Las vacantes disponibles cubren una amplia gama de sectores, desde puestos técnicos y operativos hasta roles administrativos y profesionales.

Entre las oportunidades laborales destacadas para esta semana en la provincia de Panamá se incluyen posiciones como: Asistente de Mantenimiento, Analista de Laboratorio, Asesor de Ventas, Ingeniero de Viaducto, Gestor de Cobros, Administrador de Contratos, Veterinario, Mecánico Automotriz, Coordinador de Inventario, Laboratorista de Concreto, Ingeniero Topógrafo, Electricista, Banderillero, Ejecutivo de Ventas, Gerente de Proyecto, Jefe de Compras y Técnico Electrónico.

Por su parte, en Panamá Oeste se ofertan plazas como Encargado de Medios y Marketing Digital, además de vacantes para Ayudante General con conocimientos en bodega y manejo de montacargas. La plataforma digital se consolida así como una herramienta clave para conectar la oferta y la demanda laboral en el país, ofreciendo una amplia diversidad de roles para distintos niveles de experiencia y formación.