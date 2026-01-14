Empleos Panamá anuncia nuevas vacantes para cuatro provincias del país

Mitradel y empresa privada ofrecen plazas de trabajo mediante Empleos Panamá



• El Gobierno Nacional promueve la inclusión laboral con nuevas plazas para ingenieros, técnicos y personal operativo en Panamá Oeste, Colón, Herrera y Panamá.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció la disponibilidad de nuevas vacantes a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá, como parte de una estrategia para fortalecer el acceso al mercado laboral nacional. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con la empresa privada y bajo la gestión del Gobierno Nacional, busca conectar de manera eficiente a los buscadores de empleo con oportunidades reales que mejoren la calidad de vida de las familias en diversas regiones del país.

Oportunidades por región en el país

La oferta laboral impulsada por el Mitradel se distribuye estratégicamente para cubrir necesidades en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Herrera y la Ciudad de Panamá.

Provincias de Panamá Oeste, Colón y Herrera

En la provincia de Panamá Oeste, se requiere un Supervisor de Mecánica con formación técnica o ingeniería para coordinar trabajos preventivos y correctivos de equipos.

Por su parte, en Colón, las plazas incluyen Operadores de Planta con conocimientos en normas de seguridad para carga y descarga de productos, así como Ingenieros Civiles o Arquitectos para la supervisión de obras de cercado perimetral. En la provincia de Herrera, la convocatoria se centra en la posición de Ingeniero de Flota, responsable de optimizar el mantenimiento de vehículos y equipos pesados.

Vacantes en la Provincia de Panamá

La mayor concentración de plazas se registra en la provincia de Panamá, abarcando diversos sectores económicos:

• Técnicos y Profesionales: Ingeniero Civil para gestión de proyectos (Project Manager), Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Soporte Técnico y Coordinador/a de Marketing y Comunicaciones.

• Servicios y Gastronomía: Chef de tienda, Sub-gerente de restaurante, Dependiente de cafetería y Conductor vendedor con carné de salud vigente.

• Administrativos y Creativos: Auxiliar de Auditoría Interna, Auxiliar Contable, Diseñador Gráfico y Atención al Cliente.

• Operativos y Logística: Chofer con licencia tipo F, Agente Motorizado con conocimientos en defensa personal y Asistente General para apoyo en instalaciones hospitalarias.

Compromiso con el desarrollo social

Según las autoridades del Mitradel, este esfuerzo liderado por la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño y el presidente José Raúl Mulino Quintero, representa un paso firme hacia el desarrollo social. La plataforma Empleos Panamá funciona como un eje central para promover la inclusión y garantizar que el talento humano local pueda acceder a puestos que demandan idoneidad, experiencia y formación especializada en diversas áreas técnicas y profesionales.

