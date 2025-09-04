Diálogo estratégico entre Mitradel y CAPAC promueve la Seguridad en la Construcción

Mitradel y CAPAC unen esfuerzos para reforzar la Seguridad en la Construcción en Panamá

En un encuentro clave, el Ministerio de Trabajo y la CAPAC acordaron la necesidad de mejorar los estándares de salud y seguridad en el sector, destacando la importancia de capacitar a los inspectores para garantizar un entorno laboral más seguro y productivo.

Con la implementación de nuevas tecnologías como las BodyCams, el Mitradel y la CAPAC buscan reforzar la fiscalización y las prácticas seguras

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, se reunió con representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) para presentar su informe de gestión anual y abordar la urgencia de reforzar la seguridad en la construcción en el país. El encuentro, que tuvo lugar en una sesión de cortesía de sala presidida por el ingeniero Alejandro Ferrer, presidente de la CAPAC, sirvió para discutir los avances y proyectos estratégicos del ministerio, con un enfoque en la protección de los trabajadores.

Durante la presentación, la ministra Muñoz de Cedeño detalló los principales logros de su cartera en lo que va del año 2025. Destacó la transformación digital en la Dirección General de Trabajo, la cual agiliza trámites, así como los programas para la generación de empleo y la capacitación de inspectores, temas de gran interés para el sector de la construcción. Un anuncio relevante fue el proceso en curso para implementar el uso de BodyCams en la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, una iniciativa que busca documentar en tiempo real las diligencias y fortalecer así la supervisión laboral. Esta medida tiene como objetivo principal crear un ambiente de trabajo más seguro y equitativo.

Por su parte, el presidente de la CAPAC, Alejandro Ferrer Solís, enfatizó la relevancia de este diálogo interinstitucional. Ferrer coincidió con la ministra en la necesidad de fortalecer los estándares de salud y seguridad, y subrayó la importancia de contar con inspectores altamente capacitados. Para la CAPAC, es fundamental que estas prácticas se promuevan desde la fase de planificación hasta la ejecución de cada proyecto, garantizando el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de la industria.

El Mitradel reafirmó su compromiso con el diálogo social y el desarrollo económico del país. La colaboración con la CAPAC es vista como un paso crucial para proteger a los trabajadores en una industria que impulsa significativamente la economía nacional. Ambas instituciones buscan elevar los estándares de seguridad y salud, a través de la formación constante y el fomento de una cultura de prevención que beneficie a toda la industria de la construcción.

Los líderes del sector de la construcción en Panamá: CAPAC y Mitradel fortalecen su alianza