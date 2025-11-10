Ministra Jackeline Muñoz define líneas estratégicas para la gestión del Mitradel en 2026

El Mitradel evalúa avances y prioriza modernización y transparencia en su gestión del Mitradel 2026

• La entidad consolidará programas como Mi Primer Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, mientras implementa mejoras tecnológicas como cámaras corporales para inspectores, reafirmando su compromiso con la eficiencia.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, y la viceministra Ana Gabriela Soberón, encabezaron una reunión de balance con el equipo directivo de la entidad para evaluar los avances del plan institucional 2025-2026. El encuentro tuvo como objetivo principal definir las líneas estratégicas que guiarán la gestión del Mitradel durante 2026, reforzando el compromiso de la administración del presidente José Raúl Mulino con una administración pública moderna, transparente y orientada a resultados.

La ministra Muñoz de Cedeño subrayó la necesidad de mantener una visión estratégica y colaborativa para asegurar que las políticas laborales se alineen con las necesidades reales del mercado de trabajo. Añadió que estos espacios de planificación son fundamentales para consolidar una cultura institucional basada en la eficiencia y la prestación de un servicio de calidad que beneficie a todos los sectores.

Avances tecnológicos y transformación institucional

Durante la reunión, se presentaron las estrategias para continuar la transformación institucional y se revisó la ejecución presupuestaria proyectada para 2026. Un punto clave fue el abordaje de las mejoras tecnológicas destinadas a fortalecer los procesos internos y optimizar la atención ciudadana.

Entre los avances destacados en la gestión del Mitradel figura la implementación de cámaras corporales para los inspectores laborales, una medida que busca reafirmar el compromiso de la institución con la transparencia y la seguridad en el servicio público. Además, se mantendrá el impulso a la formación profesional.

Refuerzo de programas clave

El Mitradel confirmó que para 2026 se seguirá robusteciendo la ejecución de programas fundamentales para el desarrollo laboral del país:

• Programa Mi Primer Empleo: Orientado a la inserción laboral juvenil.

• IPEL: Instituto Panameño de Estudios Laborales.

• Reclutamientos Focalizados: Estrategias específicas para atender demandas sectoriales.

• Observatorio del Mercado Laboral: Herramienta para análisis y toma de decisiones basadas en datos.

Este encuentro reafirmó la voluntad del Mitradel de avanzar hacia una gestión más moderna, participativa y orientada al desarrollo integral del país. La institución continuará trabajando bajo los principios de rigor, transparencia y compromiso, buscando consolidar un entorno laboral más justo, equitativo y productivo para la población panameña.

