Operativo interinstitucional halla seis extranjeros sin permiso de trabajo en corregimiento de Bella Vista

Mitradel detecta seis extranjeros sin permiso de trabajo en operativo nocturno en Bella Vista

• Seis personas en estatus laboral irregular fueron identificadas por el Mitradel en establecimientos de Bella Vista, procediéndose a levantar informes administrativos por el incumplimiento del régimen laboral referente a extranjeros sin permiso de trabajo .

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un operativo nocturno el pasado sábado 4 de octubre en el corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, detectando a un grupo de seis extranjeros sin permiso de trabajo en ocho establecimientos comerciales. Esta acción interinstitucional forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para proteger la mano de obra panameña y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas laborales y migratorias vigentes.

Detalles del Operativo y Personas Identificadas

La jornada de inspección fue liderada por el Mitradel y contó con la participación conjunta de la Junta Comunal de Bella Vista, el Municipio de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias, y la Policía Nacional.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo identificaron a seis ciudadanos laborando sin la documentación reglamentaria, confirmándose el estatus laboral irregular de:

• Tres personas de nacionalidad venezolana (dos mujeres y un hombre).

• Dos personas de nacionalidad colombiana (un hombre y una mujer).

• Un hombre de nacionalidad dominicana.

Tras la detección de los extranjeros sin permiso de trabajo, el Mitradel procedió a levantar los informes correspondientes y a emitir las providencias administrativas por el incumplimiento del régimen laboral.

Refuerzo de la Vigilancia Laboral

Según la institución, estas inspecciones obedecen a un plan impulsado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño. El objetivo primordial es reforzar la vigilancia en el acatamiento de los derechos laborales y las disposiciones migratorias, a fin de promover entornos de trabajo formales, seguros y apegados a la legalidad. Con ello se busca garantizar condiciones laborales justas y preservar el empleo digno para la población panameña.

El Mitradel reafirma su compromiso de velar por la observancia de las leyes laborales. La entidad continuará con el desarrollo de operativos de inspección a lo largo de todo el territorio nacional con la firme meta de proteger el empleo y mantener la paz social del país.