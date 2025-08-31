Mitradel detecta irregularidades migratorias en 181 inspecciones laborales en Herrera y Los Santos

Operativos laborales detectan irregularidades migratorias en empresas y centros nocturnos

Mitradel refuerza su política de control con operativos en empresas, puertos y bares, identificando irregularidades migratorias y laborales en dos provincias clave.

(31/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En una acción estratégica para fortalecer la vigilancia del cumplimiento laboral en el país, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un total de 181 inspecciones laborales en las provincias de Herrera y Los Santos durante las dos últimas semanas de agosto.

Los operativos, liderados por las Direcciones Regionales de ambas provincias, abarcaron empresas, puertos y centros nocturnos, con el objetivo de verificar condiciones laborales, prevenir el trabajo infantil y controlar la migración laboral irregular. De las inspecciones realizadas, 133 se enfocaron en aspectos laborales, 12 en seguridad ocupacional, 15 en prevención del trabajo infantil y 21 en migración laboral.

En Los Santos se ejecutaron 118 inspecciones, de las cuales 97 fueron laborales, centradas en garantizar el pago del Décimo Tercer Mes. También se realizaron 8 inspecciones de seguridad y 8 de trabajo infantil, con visitas a los puertos de Pocrí, Pedasí, Búcaro y Cañas, sin hallazgos de menores trabajando. En el ámbito migratorio, se detectaron 10 extranjeras sin permiso laboral, 7 de ellas durante operativos nocturnos en centros de entretenimiento.

Por su parte, Herrera registró 63 inspecciones, distribuidas en 36 laborales, 4 de seguridad ocupacional, 7 de trabajo infantil —con visitas a los puertos de Chitré y Parita sin hallazgos irregulares— y 16 de migración laboral. En estos últimos, se identificaron 5 personas extranjeras sin permiso de trabajo, incluyendo 4 mujeres que laboraban en bares y cantinas.

Mitradel reafirmó que estas acciones forman parte de su política permanente de inspección, prevención y control, orientada a garantizar entornos laborales seguros, justos y en cumplimiento con la legislación vigente. La institución continuará fortaleciendo sus operativos en todo el país, priorizando la protección de los derechos laborales y la regularización migratoria.