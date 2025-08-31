Mitradel detecta irregularidades migratorias en 181 inspecciones laborales en Herrera y Los Santos

Mitradel detecta irregularidades migratorias en 181 inspecciones laborales en Herrera y Los Santos
Mitradel detecta irregularidades migratorias en 181 inspecciones laborales en Herrera y Los SantosMitradel

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutó 181 inspecciones en Herrera y Los Santos, detectando irregularidades migratorias y reforzando el cumplimiento del pago del Décimo Tercer Mes. Las acciones incluyeron operativos nocturnos en bares, puertos y centros de trabajo.

Operativos laborales detectan irregularidades migratorias en empresas y centros nocturnos

Mitradel refuerza su política de control con operativos en empresas, puertos y bares, identificando irregularidades migratorias y laborales en dos provincias clave.

(31/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En una acción estratégica para fortalecer la vigilancia del cumplimiento laboral en el país, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un total de 181 inspecciones laborales en las provincias de Herrera y Los Santos durante las dos últimas semanas de agosto.

Los operativos, liderados por las Direcciones Regionales de ambas provincias, abarcaron empresas, puertos y centros nocturnos, con el objetivo de verificar condiciones laborales, prevenir el trabajo infantil y controlar la migración laboral irregular. De las inspecciones realizadas, 133 se enfocaron en aspectos laborales, 12 en seguridad ocupacional, 15 en prevención del trabajo infantil y 21 en migración laboral.

En Los Santos se ejecutaron 118 inspecciones, de las cuales 97 fueron laborales, centradas en garantizar el pago del Décimo Tercer Mes. También se realizaron 8 inspecciones de seguridad y 8 de trabajo infantil, con visitas a los puertos de Pocrí, Pedasí, Búcaro y Cañas, sin hallazgos de menores trabajando. En el ámbito migratorio, se detectaron 10 extranjeras sin permiso laboral, 7 de ellas durante operativos nocturnos en centros de entretenimiento.

Por su parte, Herrera registró 63 inspecciones, distribuidas en 36 laborales, 4 de seguridad ocupacional, 7 de trabajo infantil —con visitas a los puertos de Chitré y Parita sin hallazgos irregulares— y 16 de migración laboral. En estos últimos, se identificaron 5 personas extranjeras sin permiso de trabajo, incluyendo 4 mujeres que laboraban en bares y cantinas.

Mitradel reafirmó que estas acciones forman parte de su política permanente de inspección, prevención y control, orientada a garantizar entornos laborales seguros, justos y en cumplimiento con la legislación vigente. La institución continuará fortaleciendo sus operativos en todo el país, priorizando la protección de los derechos laborales y la regularización migratoria.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb