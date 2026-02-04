Empleos Panamá habilita nuevas oportunidades laborales en diversos sectores técnicos y administrativos

Mitradel y sector privado coordinan vacantes para generar oportunidades laborales en todo el país

• La plataforma Empleos Panamá ofrece esta semana plazas para supervisores, asistentes contables y técnicos, reforzando la política de generación de empleo formal liderada por el Mitradel.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa fortaleciendo la intermediación laboral a través de su plataforma digital Empleos Panamá, donde se habilitan semanalmente nuevas oportunidades laborales que amplían las posibilidades de inserción para los ciudadanos en distintos sectores productivos. Esta iniciativa busca conectar de manera eficiente el talento humano con las demandas reales de las empresas en el territorio nacional.

Esta política pública, alineada con la visión del presidente de la República, José Raúl Mulino, y ejecutada por la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, se enfoca en la generación de empleo de calidad. Para lograrlo, el Mitradel coordina esfuerzos permanentes con el sector privado para promover vacantes formales que contribuyan a dinamizar la economía nacional y mejoren la calidad de vida de los trabajadores panameños.

Vacantes destacadas en regiones estratégicas

Durante esta semana, la plataforma ofrece una variedad de plazas en áreas técnicas, administrativas y de servicios distribuidas en las provincias con mayor actividad económica:

Panamá Oeste

En esta región, las empresas buscan perfiles especializados como supervisores de control de calidad con formación en ingeniería o seguridad alimentaria. Asimismo, se requieren vendedores en ruta de repuestos y ayudantes generales de planta para el sector industrial y de producción.

Colón

Para la provincia atlántica, destaca la búsqueda de asesoras comerciales, enfocadas en dar seguimiento a la gestión de promoción y ventas, reforzando el sector servicios de la zona.

Panamá

La ciudad capital concentra la mayor cantidad de ofertas, incluyendo roles financieros como asistentes contables y especialistas en aduanas. También se habilitaron plazas para coordinadores nacionales de comercialización, supervisores educativos, técnicos en refrigeración y aire acondicionado, conductores de camión (licencia tipo F) y personal de atención al cliente. En el sector de servicios, se mantienen búsquedas activas para ayudantes de cocina y gestores de cobro.

Fortalecimiento de la intermediación digital

La plataforma Empleos Panamá se ha consolidado como la herramienta principal de intermediación gratuita del Estado. A través de este sistema, los buscadores de empleo pueden registrar su perfil profesional y aplicar a las vacantes que se ajusten a su formación y experiencia, mientras que las empresas encuentran una base de datos verificada para sus procesos de reclutamiento.

Con estas acciones, el Mitradel reafirma su compromiso de facilitar el acceso a oportunidades laborales dignas, asegurando que el proceso de selección sea transparente y accesible para todos los panameños, impulsando así un mercado laboral más inclusivo y competitivo.

