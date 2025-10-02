Mitradel y Escarh de Panamá ofertan Empleo Áreas Técnicas en reclutamiento focalizado

Reclutamiento focalizado en Panamá: Mitradel busca perfiles para Empleo Áreas Técnicas

• El Mitradel reafirma su compromiso como intermediario entre la oferta y la demanda de capital humano, impulsando plazas con inclusión y equidad en el sector de Empleo Áreas Técnicas .

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en su compromiso continuo por humanizar el empleo y fortalecer las oportunidades laborales, llevó a cabo un nuevo proceso de reclutamiento focalizado en alianza con la empresa Escarh de Panamá. Este esfuerzo conjunto busca acercar oportunidades de Empleo Áreas Técnicas a los panameños que más las necesitan.

La acción forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, con el fin de responder a las demandas actuales del mercado laboral y promover plazas con inclusión y equidad.

Vacantes ofertadas responden a la demanda del mercado

Durante la jornada de reclutamiento focalizado, se ofertaron diversas posiciones que requieren perfiles especializados y técnicos. Entre las vacantes disponibles se encontraron:

• Handyman

• Técnico en sistemas especiales operativos

• Técnico electromecánico

• Técnico en refrigeración

• Técnico electrónico

Las jornadas de reclutamientos focalizados representan una oportunidad significativa para muchos panameños que buscan empleos estables, dignos y bien remunerados, alineados directamente con sus habilidades y el requerimiento específico de la empresa.

Compromiso con el empleo digno y la intermediación laboral

Con la realización de estas actividades, el Mitradel reafirma su compromiso como intermediario fundamental entre la oferta y la demanda de capital humano en el país.

El objetivo es impulsar plazas laborales que ofrezcan acceso real a oportunidades de empleo que mejoren la calidad de vida de cientos de familias panameñas, bajo los principios de inclusión y equidad.