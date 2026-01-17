Sancionarán a comercios por contratar personal extranjero sin permiso de trabajo vigente

Mitradel detecta a siete extranjeros laborando sin permiso de trabajo en operativos nocturnos

• Durante inspecciones en diversos sectores de la ciudad de Panamá, las autoridades localizaron a ciudadanos de Colombia, Venezuela y Nicaragua incumpliendo las normativas laborales.

(17/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevaron a cabo un operativo nocturno en restaurantes ubicados en San Francisco, Avenida Balboa, Casco Antiguo y la Avenida Central, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa laboral. Durante la diligencia, se confirmó que siete personas de nacionalidad extranjera se encontraban laborando sin el respectivo permiso de trabajo, lo que contraviene las disposiciones legales vigentes para un mercado laboral ordenado.

La acción de fiscalización, ejecutada en conjunto con el Servicio Nacional de Migración (SNM), permitió la identificación de tres hombres de nacionalidad venezolana, uno colombiano y uno nicaragüense, además de una mujer colombiana y una nicaragüense. Todos desempeñaban funciones sin contar con su permiso de trabajo, una documentación esencial que garantiza reglas equitativas tanto para empleadores como para la fuerza laboral en el país.

Procesos judiciales y sanciones por incumplimiento

A raíz de estos hallazgos, la Secretaría Judicial del Mitradel procedió a levantar tres providencias por el incumplimiento del régimen laboral. Este paso administrativo inicia el proceso formal para la aplicación de las sanciones económicas y legales correspondientes. La institución subrayó que, de acuerdo con el artículo 17 del Código de Trabajo, existe una cuota establecida donde por cada diez trabajadores nacionales solo se permite la contratación de un extranjero, norma fundamental para el resguardo de la mano de obra local.

Continuidad de la vigilancia laboral

El Mitradel, bajo la dirección de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño y en línea con la administración del presidente José Raúl Mulino, reiteró que estas inspecciones se mantendrán de forma permanente en todo el territorio nacional. Los operativos no solo poseen un carácter fiscalizador, sino también una función educativa orientada a los empleadores para fortalecer el respeto a la ley.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca avanzar hacia un modelo de empleo digno y sostenible, asegurando que toda contratación extranjera se realice bajo el amparo de un permiso de trabajo legal, promoviendo así una convivencia laboral responsable y el cumplimiento estricto de los derechos de los trabajadores.

