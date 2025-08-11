Mitradel impulsa derechos laborales en la Feria de lactancia materna 2025

Lactancia materna: Mitradel fortalece protección a madres trabajadoras

Mitradel reafirma su compromiso con la protección de los derechos laborales de las madres trabajadoras en la Feria de lactancia materna 2025.

La entidad promueve la implementación de salas de lactancia materna en espacios laborales seguros, conforme a la Ley No. 135 de 2020.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las madres trabajadoras durante su participación en la Feria familiar de lactancia materna 2025, celebrada por segundo año consecutivo como parte de una estrategia nacional para promover el bienestar infantil y la equidad laboral.

Durante el evento, trabajadoras sociales de la Dirección de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades brindaron orientación sobre las leyes que amparan a las madres lactantes en el entorno laboral. Se destacó la vigencia de la Ley No. 135 de 2020, que reforma la Ley 50 de 1995 y garantiza el derecho de las mujeres a amamantar o extraer leche materna en espacios laborales adecuados durante los primeros 12 meses de vida del bebé.

Este esfuerzo se enmarca en una política pública que busca fortalecer la igualdad de género y asegurar condiciones dignas para las trabajadoras en edad fértil. Mitradel ha impulsado activamente la creación de salas de lactancia materna en instituciones públicas y empresas privadas, reconociendo su impacto positivo en la salud de la madre y el desarrollo del infante.

En el contexto del lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Mitradel participó junto al Ministerio de Salud y la Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia Materna (Confolacma) en un acto oficial que contó con la presencia de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, el Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el viceministro Manuel Zambrano. Durante el encuentro, se reiteró la importancia de habilitar espacios laborales sanos y seguros para la lactancia.

Gracias a las inspecciones laborales y campañas de sensibilización, Mitradel ha logrado la implementación de más de 25 salas de lactancia materna en diversas instituciones y empresas, garantizando que las madres puedan ejercer este derecho en condiciones óptimas.