Mitradel intensifica acciones contra el trabajo infantil en Panamá

Recorridos de Mitradel buscan erradicar el trabajo infantil en ciudad capital

La entidad recordó que adolescentes entre 14 y 17 años solo pueden trabajar bajo condiciones reguladas que garanticen su educación.

Las jornadas se desarrollan junto a SENNIAF y la Policía de Niñez y Adolescencia, como parte de un plan nacional para proteger a la niñez.

(24/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) intensificó sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en Panamá, mediante recorridos de prevención realizados en la ciudad capital. Estas acciones buscan garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables, y sensibilizar a las empresas sobre las consecuencias legales de emplear menores fuera de lo permitido por la ley.

Durante las inspecciones, el personal técnico de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador enfatizó que permitir que un niño trabaje implica arrebatarle su niñez al imponerle responsabilidades de adultos. Se recordó que los adolescentes entre 14 y 17 años pueden laborar únicamente bajo condiciones reguladas, como una jornada máxima de seis horas diurnas y la continuidad de sus estudios.

Panamá está comprometida con la protección de la niñez trabajadora, respaldada por convenios internacionales como el Convenio de los Derechos del Niño, el Convenio N°182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, y el Listado de Trabajo Peligroso establecido por el Decreto Ejecutivo N°1 del 5 de enero de 2016.

La jornada fue desarrollada en coordinación con la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), actores clave en la promoción de conciencia social frente a este flagelo.

Las actividades continuarán en distintos puntos del país bajo la dirección de la regente laboral Jackeline Muñoz de Cedeño, como parte de un cronograma nacional orientado a proteger el bienestar y futuro de la niñez panameña.