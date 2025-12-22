Mitradel realiza 100 inspecciones laborales en Herrera y Los Santos durante diciembre

Inspecciones laborales del Mitradel detectan extranjeros sin permiso en la provincia de Herrera

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral intensificó su presencia en las provincias centrales para verificar el cumplimiento de contratos, seguridad y normativas de migración.

(21/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera y Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), mediante sus Direcciones Regionales en las provincias de Herrera y Los Santos, ha fortalecido las jornadas de vigilancia y fiscalización con la ejecución de 100 inspecciones laborales en lo que va del mes de diciembre. Estas acciones forman parte del compromiso institucional por salvaguardar los derechos de la fuerza trabajadora y asegurar condiciones de seguridad y salud en los entornos productivos del país.

Durante las dos primeras semanas del mes, los equipos de inspección se desplegaron en diversos centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la legislación vigente. Del total de intervenciones, 47 se enfocaron en el ámbito legal (contratos, salarios y jornadas), 22 en seguridad laboral y prevención de riesgos, 19 en materia de migración laboral y 12 estuvieron dirigidas específicamente a la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Resultados operativos en la provincia de Los Santos

En la provincia de Los Santos se completaron 31 visitas de fiscalización. El desglose de estas acciones incluye 21 inspecciones de tipo laboral, 2 enfocadas en seguridad y 8 relacionadas con el estatus migratorio de los trabajadores. Según el reporte oficial de la Dirección Regional, todas las empresas e instalaciones verificadas en esta zona cumplían estrictamente con las normativas legales vigentes, sin registrarse anomalías durante el periodo evaluado.

Hallazgos y sanciones en la provincia de Herrera

Por su parte, en Herrera se desarrollaron 69 operativos distribuidos en 26 inspecciones laborales, 20 de seguridad, 12 sobre trabajo infantil y 11 de migración. En este último segmento, las autoridades detectaron a dos ciudadanos de nacionalidad china, un hombre y una mujer, quienes ejercían labores sin los permisos correspondientes. Ante esta irregularidad, la Secretaría Judicial procedió con la emisión de las providencias legales pertinentes para iniciar el proceso de sanción.

La institución subrayó que estas inspecciones laborales reflejan un trabajo articulado que busca no solo sancionar las faltas, sino fomentar una cultura de prevención y formalización del empleo. El Mitradel reiteró que mantendrá una presencia activa en ambas provincias para asegurar que el crecimiento económico de la región de Azuero se desarrolle bajo el respeto absoluto a las leyes del Estado panameño.

