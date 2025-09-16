Nuevo Observatorio del Mercado Laboral de Mitradel generará datos clave en Panamá

Mitradel impulsa Observatorio del Mercado Laboral para empleo en Panamá

• Con el lanzamiento del Observatorio del Mercado Laboral, Mitradel busca modernizar la recopilación de datos de empleo en Panamá, impulsando un mercado laboral más dinámico y sostenible en todas las regiones del país.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha puesto en marcha el Observatorio del Mercado Laboral (OML), una iniciativa estratégica que busca consolidar la toma de decisiones basada en datos fiables sobre el empleo en Panamá. Este lunes 15 de septiembre, el Mitradel presentó esta plataforma, concebida como un centro integral de análisis, investigación y producción de conocimientos en empleabilidad, fomentando la colaboración entre los sectores público, privado y social del país. El Observatorio del Mercado Laboral aspira a promover un empleo digno, decente y sostenible en todas las regiones, recopilando información valiosa y generando estrategias que respondan a las necesidades reales de empleadores y trabajadores.

La visión de Mitradel para el mercado laboral

Jackeline Muñoz de Cedeño, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, destacó que el Observatorio del Mercado Laboral proporcionará datos concretos para la creación de políticas públicas efectivas que beneficien a la nación. Muñoz de Cedeño enfatizó que esta herramienta representa “un compromiso renovado hacia la modernización, sistematización y mejora de las proyecciones del mercado laboral en bienestar de todos los panameños”.

Impacto en las políticas públicas y estadísticas

La Ministra añadió que el observatorio trascenderá la mera investigación, consolidándose como un pilar fundamental en la formulación de políticas públicas claras, precisas y contundentes. Su misión será suministrar insumos técnicos sobre características demográficas, condiciones laborales a nivel nacional, ocupación, ingresos y búsqueda de empleo, entre otros datos, facilitando así la creación de estrategias operativas para la toma de decisiones informadas. Esto permitirá abordar los desafíos actuales del mercado laboral y contribuir a una mejor calidad en el empleo.

Muñoz de Cedeño indicó que el mercado laboral panameño es dinámico y, con los datos recopilados, se obtendrán indicadores ágiles, precisos y eficaces sobre las tendencias actuales, que hasta el momento muestran un aumento. Además, adelantó que durante los primeros tres meses se recabará información fundamental para convocar al sector educativo, productivo y laboral, y así presentar las primeras estadísticas actualizadas del mercado laboral.

Colaboración interinstitucional para el futuro

En este contexto, José Francisco García, director encargado del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en representación del Contralor General de la República, Anel Flores De La Lastra, expresó el pleno apoyo al Mitradel. García resaltó la importancia de este avance tecnológico que permitirá la recolección de estadísticas actuales del mercado laboral, facilitando el desarrollo de una nueva generación de profesionales en Panamá.

Durante el evento de lanzamiento, se formalizó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Mitradel y la Contraloría General de la República. Esta alianza busca enriquecer la base de datos nacional de ambas instituciones, proporcionando una visión más clara sobre las tendencias del mercado laboral y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante sus desafíos.