Proyecto «Mas Territorio Más Empleo» generará oportunidades de empleo en comunidades

Mitradel y Miviot impulsan nuevas oportunidades de empleo en proyectos de infraestructura

• La iniciativa interinstitucional busca garantizar que los buscadores de empleo en zonas remotas accedan a vacantes en obras de infraestructura financiadas por el Estado.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, País.- Con el objetivo de facilitar oportunidades de empleo a la ciudadanía en proyectos de infraestructura financiados por el Estado a nivel nacional, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., sostuvieron su primera reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas.

Impulso a la economía circular comunitaria

El encuentro se centró en el desarrollo del proyecto denominado “Mas territorio, más empleo”, una propuesta liderada por la ministra Muñoz. Esta iniciativa, que involucra también a los ministerios de Obras Públicas (MOP), Salud (Minsa) y Gobierno (Mingob), tiene como propósito fundamental acercar el servicio público de intermediación laboral a las comunidades, fomentando así una economía circular dentro de los entornos locales.

La titular del Mitradel explicó que la ejecución se realizará a través de la plataforma digital de la Bolsa de Empleo (www.empleospanama.gob.pa). Esta herramienta será trasladada directamente a las comunidades donde el acceso a servicios tecnológicos es limitado, permitiendo identificar a los buscadores de empleo, ponerlos a disposición de las entidades ejecutoras y acompañarlos durante todo el proceso hasta su contratación efectiva.

Cooperación interinstitucional y capacitación

Este acercamiento preliminar permitió a las autoridades afinar los criterios técnicos para la futura firma de un convenio marco interinstitucional. Durante la reunión, el ministro Jované manifestó su respaldo total a la iniciativa, destacando que el cumplimiento de los porcentajes de contratación local exigidos en los pliegos de cargos será más eficiente con este acompañamiento.

Asimismo, el ministro de Vivienda propuso integrar programas de capacitación para el capital humano seleccionado. El objetivo es que los trabajadores no solo obtengan una plaza temporal, sino que fortalezcan sus habilidades profesionales para aspirar a futuras oportunidades de empleo de manera sostenible. Jované aseguró que esta estrategia contará con el apoyo del sector empresarial y ministerial, al ser una necesidad prioritaria para el desarrollo del país.

Este encuentro representa el inicio de una serie de reuniones técnicas con diversas autoridades previo al lanzamiento oficial de la iniciativa, la cual busca garantizar plazas de trabajo dignas y fortalecer el tejido socioeconómico en los diferentes puntos del territorio nacional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: