Mitradel anuncia nuevas oportunidades de empleo para Panamá y Panamá Oeste

Empleos Panamá impulsa vacantes en sectores técnico, administrativo y comercial

• El Gobierno Nacional dinamiza la economía local ofreciendo plazas de trabajo que van desde mantenimiento industrial hasta análisis de datos en sectores especializados.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa impulsando la inserción laboral en el país mediante la promoción de diversas oportunidades de empleo a través de su bolsa electrónica «Empleos Panamá«. Esta iniciativa, liderada por la administración del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, busca dinamizar la economía y facilitar el acceso de las familias panameñas a plazas de trabajo formales que promuevan el desarrollo social.

Vacantes en la Provincia de Panamá Oeste

Para la región oeste del país, las empresas han reportado necesidades específicas en áreas técnicas y de soporte:

• Auxiliar de Mantenimiento Jr: Requiere conocimientos en electricidad, plomería y carpintería, además de licencia de conducir.

• Asistente Administrativa: Orientada al apoyo operativo y recepción con formación técnica o bachillerato.

• Técnico Electricista y de Mantenimiento: Es indispensable contar con idoneidad profesional para la interpretación de planos y diagramas eléctricos.

Oferta laboral en la Provincia de Panamá

La capital presenta una demanda diversificada que abarca desde servicios generales hasta posiciones especializadas en tecnología y salud:

Sector Administrativo y de Recursos Humanos

Se buscan perfiles para Reclutador de RRHH (licenciados en Administración), Recepcionistas (con enfoque en ventas), Asistentes de Presupuesto (dominio avanzado de Excel) y Asistentes Contables para la gestión de planillas e informes ante la DGI. Asimismo, se requiere una Recepcionista Bilingüe con manejo de Power BI.

Sector Comercial y Ventas

Las plazas incluyen Asistentes de Ventas, Ejecutivos de Ventas Automotriz, Asesores Técnico-Comerciales para marcas especializadas y ejecutivos para atención presencial de clientes potenciales.

Sector Técnico e Industrial

• Oficial de Taller y Técnicos Automotrices: Perfiles con ingeniería mecánica o formación técnica para mantenimiento preventivo.

• Instalador de Sistemas de Riego: Requiere disponibilidad para viajar al interior del país.

• Ayudante General: Enfocado en plantas procesadoras de alimentos, con carnés de salud vigentes.

Especialidades y Tecnología

La plataforma destaca vacantes para Gestores de Proyecto de paisajismo, Analistas de Sistemas (estudiantes de Ingeniería Industrial o Sistemas) y Analistas de Datos para el sector salud/farma, encargados de reportes de prescripciones y tendencias.

El Mitradel reitera que el uso de la plataforma electrónica facilita la transparencia en los procesos de selección y permite que los buscadores de empleo encuentren posiciones alineadas con su formación académica y experiencia previa.

