Mitradel anuncia nuevas vacantes de Empleos en Panamá, Colón y Bocas del Toro

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) habilitó diversas plazas de trabajo en sectores como logística, tecnología y servicios a través de su plataforma digital.
• La iniciativa busca fortalecer el desarrollo económico nacional mediante la promoción de trabajos dignos y bien remunerados en tres provincias del país.
(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral y abrir nuevas oportunidades para la población, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) impulsa la creación de nuevas plazas de Empleos en Panamá a través de su plataforma digital Empleos Panamá. Esta iniciativa, dirigida por la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, busca fortalecer la inserción laboral y el desarrollo económico, alineándose con el plan de desarrollo del Gobierno Nacional encabezado por el presidente José Raúl Mulino Quintero.
Oportunidades laborales en Colón y Bocas del Toro
En la provincia de Colón, la convocatoria incluye vacantes para técnico empalmador de fibra óptica, con requerimientos de experiencia en construcción y mantenimiento de redes, además de licencia de conducir tipo D. Asimismo, se busca personal para el cargo de ejecutivo de venta internacional, enfocado en el sector de repuestos automotrices y atención al cliente.
Por su parte, en Bocas del Toro se requiere un inspector ambiental. El aspirante debe poseer licenciatura vigente como consultor o auditor ambiental para dar seguimiento a la ejecución de planes de manejo y resoluciones ambientales en proyectos asignados.
Ofertas en la provincia de Panamá
La mayor concentración de vacantes se encuentra en la provincia de Panamá, abarcando una amplia variedad de perfiles profesionales y técnicos:
Sector técnico e industrial
• Telecomunicaciones: Se solicita un gerente de operaciones de fibra óptica con formación en ingeniería o ramas afines.
• Salud y Tecnología: Vacante disponible para técnico biomédico de laboratorio y asistentes de IT para el soporte de sistemas y equipos tecnológicos.
• Mecánica y Construcción: Plazas para mecánico automotriz con conocimientos en electromecánica, además de plomeros y electricistas que posean idoneidad y licencia tipo D.
Logística, Ventas y Administración
• Gestión: Oportunidades para encargado de sucursal de baterías, ejecutivo de operaciones logísticas, oficial de registro financiero y asistente contable.
• Transporte: Se requiere personal para mensajería motorizada con licencias tipo B y B, así como conductor repartidor a nivel nacional.
Servicios y Gastronomía
• Alimentos: La oferta incluye posiciones para barista, ayudante de cocina, pastelero y decorador de repostería. Es indispensable contar con los carnés de salud blanco y verde vigentes.
• Operativo: Vacantes para ayudante general en fábrica de baterías, enfocado en estándares de calidad y seguridad industrial.
