Más de 1,500 plazas de empleo disponibles en Colón, Panamá Oeste y Panamá a través de Empleos Panamá

Mitradel impulsa más de 1,500 nuevas plazas de empleo a nivel nacional

• Las vacantes se distribuyen en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá, cubriendo una amplia gama de perfiles, desde técnicos y operativos hasta administrativos y gerenciales.

(01/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa fortaleciendo su compromiso con la generación de oportunidades laborales a nivel nacional. En colaboración estratégica con el sector privado, la entidad ha anunciado la disponibilidad de más de 1,500 plazas de empleo en su plataforma electrónica, Empleos Panamá. Esta iniciativa es parte de las acciones del gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, para asegurar un empleo digno, real y bien remunerado a la población panameña.

Las vacantes se encuentran distribuidas en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Panamá, y están dirigidas a profesionales y técnicos con diversos niveles de experiencia y formación.

Oportunidades de Empleo por Provincia

Colón: Perfiles en Logística e Ingeniería

La provincia de Colón presenta vacantes que requieren formación universitaria especializada, destacando la necesidad de expertos en la gestión de operaciones y proyectos de infraestructura.

• Supervisor de Bodega 3PL: Se requiere un profesional universitario en Logística, Administración o Comercio Internacional para asegurar el cumplimiento de procesos de recepción, almacenaje, inventario y despacho de carga.

• Ingeniero Civil: Es fundamental contar con la idoneidad profesional para el cargo, que implica la elaboración de informes y el mantenimiento de registros precisos del progreso de obras.

Panamá Oeste: Énfasis en el Sector Técnico y de Mantenimiento

Panamá Oeste concentra una importante variedad de puestos técnicos y de recursos humanos, reflejando la demanda de personal especializado en la operación y mantenimiento de equipos.

• Soporte de Sistemas Especiales: Puestos para técnicos o ingenieros en redes, sistemas o tecnología de la información, enfocados en la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de seguridad y tecnología.

• Mecánicos (Hidráulicos, Torneros, Equipo Pesado): Se buscan profesionales con título o certificación oficial en mecánica para gestionar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, y para realizar mantenimiento y reparación de vehículos y equipo pesado, como camiones granel y tracto mulas.

• Analista de Recursos Humanos: Licenciados en Recursos Humanos o afines para apoyar en procesos de reclutamiento, selección e inducción, con conocimientos en legislación laboral.

• Asistente Técnico de Laboratorio: Se requiere título universitario en Química, Biología, Microbiología o tecnología en alimentos para apoyar en la preparación, análisis y registro de muestras.

• Técnico en Mecánica Automotriz: Personal con experiencia comprobada de al menos dos años en reparación y mantenimiento de vehículos.

Panamá: Vacantes en Administración, Tecnología y Servicios

La provincia de Panamá ofrece la mayor diversidad de cargos, incluyendo posiciones administrativas, gerenciales, tecnológicas y operativas.

• Área Contable y Administrativa: Incluye puestos como Auxiliar Contable (con formación universitaria y manejo de sistemas) y Coordinador de Inventario y Costos (con experiencia en control presupuestario y gestión de bodegas).

• Tecnología y Gestión: Se ofertan roles como Analista de Datos (Ingeniería, sistemas o carreras afines) y Gerente de Operaciones en Planta de Fabricación (Ingeniería Industrial o Mecánica) para garantizar eficiencia y calidad.

• Servicios y Operaciones: Destacan las vacantes de Operadora de Casino Tragamonedas (con carnets de salud vigentes), Gestor de Operaciones de Almacén, Compras y Despacho, y personal de seguridad como Supervisor de Operaciones y Agente Motorizado (ambos con manejo de armas de fuego y licencias requeridas).

• Especialistas: También se buscan Preceptor (Médico clínico con postgrado en docencia superior o simulación clínica) y Coordinador de Gestión Socioambiental (Biólogo, Ingeniero Forestal, Agrónomo, Ambiental o afín).

Las personas interesadas deben acceder a la bolsa electrónica de Empleos Panamá para aplicar a estas oportunidades que buscan mejorar la calidad de vida de los panameños.