Mitradel detecta a 14 extranjeros sin permiso de trabajo en operativos nocturnos

Operativo interinstitucional del Mitradel sanciona comercios por incumplimiento laboral

• La entidad levantó cuatro providencias por incumplimiento del Código de Trabajo tras verificar la ausencia de permisos laborales en zonas de alta actividad comercial.

(24/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en una acción conjunta con el Servicio Nacional de Migración (SNM), llevaron a cabo un operativo nocturno en restaurantes ubicados en Bella Vista, Albrook y el Casco Antiguo. Estas acciones permanentes tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y preservar un mercado de trabajo ordenado y justo en el territorio nacional.

Hallazgos e incumplimiento del régimen laboral

Durante la jornada de inspección, el equipo del Mitradel identificó a 14 personas extranjeras (11 mujeres y 3 hombres) procedentes de Sudamérica, quienes se encontraban laborando sin el respectivo permiso de trabajo. Ante estas irregularidades, la Secretaría Judicial de la institución procedió a levantar cuatro providencias por el incumplimiento del régimen legal establecido.

Los funcionarios recordaron a los encargados de los establecimientos que el artículo 17 del Código de Trabajo es la disposición fundamental para la protección del empleo local. Esta norma dicta que por cada diez trabajadores nacionales solo puede contratarse a un trabajador extranjero, principio de legalidad esencial para mantener la equidad en el mercado laboral panameño.

Compromiso con la mano de obra local

El Mitradel reiteró que estos operativos se realizarán de forma permanente en todo el país. Estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, para asegurar la competencia justa y la generación de empleo digno, legal y sostenible. Con estas inspecciones, se busca garantizar que las empresas respeten la legislación laboral y prioricen la contratación de la mano de obra local en beneficio del desarrollo económico de Panamá.

