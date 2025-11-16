Jornada de Mitradel previene el trabajo infantil en comercios y zonas pesqueras de Panamá



• Inspectores de Mitradel visitaron comercios y áreas pesqueras como parte de la estrategia nacional para prevenir el trabajo infantil y garantizar los derechos educativos y de desarrollo de la niñez y adolescencia.

(16/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevaron a cabo un operativo de atención y prevención contra el trabajo infantil en distintos puntos de la capital y la provincia de Veraguas. El objetivo de la jornada fue sensibilizar a la comunidad comercial y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas laborales diseñadas para la protección de la niñez y la adolescencia.

Mitradel fiscaliza comercios y zonas pesqueras

El equipo de Mitradel, compuesto por trabajadoras sociales y personal técnico, realizó visitas a diversos comercios del corregimiento de Calidonia, así como a zonas del interior del país, específicamente en Puerto Vidal, distrito de Las Palmas, y áreas pesqueras.

Durante el desarrollo de la acción, no se detectó la presencia de menores de edad realizando actividades laborales. Este resultado fue destacado por la entidad como positivo y reflejo de los esfuerzos de prevención.

Normativa laboral y edad mínima para el empleo

El personal técnico de Mitradel hizo hincapié en las disposiciones legales que rigen la contratación de menores de edad en Panamá. Se reiteró de manera enfática que queda absolutamente prohibida la contratación de cualquier menor de 14 años para la realización de cualquier tipo de trabajo.

Para el grupo etario de 14 a 17 años, la ley permite la actividad laboral siempre y cuando las empresas cumplan con parámetros específicos, tales como una jornada reducida de seis (6) horas en horario diurno, que debe ser compatible con la asistencia obligatoria del adolescente a los centros educativos, entre otros derechos fundamentales.

Sensibilización sobre convenios internacionales

Como parte integral del recorrido, los comerciantes y empresarios visitados fueron informados sobre las disposiciones contenidas en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece la edad mínima de admisión al empleo, así como el contenido del Decreto Ejecutivo No. 1 del 5 de enero de 2016, que cataloga y prohíbe las peores formas de trabajo infantil.

La entidad busca con estas acciones que el sector empresarial comprenda a cabalidad la importancia de proteger a los menores de edad y se abstenga de contratarlos en condiciones que representen un riesgo para su desarrollo integral, salud o educación.

Esfuerzo interinstitucional contra el trabajo infantil

La jornada de inspección fue ejecutada de manera coordinada entre el Mitradel, la Policía de Niñez y Adolescencia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Esta colaboración interinstitucional representa un avance significativo en la lucha frontal contra el trabajo infantil en el país. Sin embargo, Mitradel subraya la necesidad de mantener y reforzar el monitoreo constante para alcanzar la erradicación definitiva de esta problemática en Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: