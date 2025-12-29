Inspecciones de Mitradel identifican trabajadores sin permiso de trabajo en Panamá

Sanciones a empresas por contratar personal extranjero sin permiso de trabajo

• Durante operativos nocturnos, el Mitradel y el Servicio Nacional de Migración verificaron el incumplimiento de las normativas de contratación de mano de obra extranjera en puntos estratégicos.

(29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), mediante su Dirección Nacional de Inspección, llevó a cabo operativos nocturnos de fiscalización donde identificó a 15 personas extranjeras que laboraban sin el permiso de trabajo reglamentario. Las acciones de verificación se desarrollaron en cuatro puntos estratégicos de la ciudad capital, donde se inspeccionaron un total de cinco empresas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el empleo nacional.

Resultados de las inspecciones laborales

En el transcurso de las diligencias, las autoridades confirmaron la presencia de 11 hombres y 4 mujeres de nacionalidades colombiana, dominicana, cubana y peruana que no contaban con la autorización legal para ejercer funciones laborales en el país. Debido a estos hallazgos, el Mitradel procedió con el levantamiento de cinco providencias administrativas. Estas medidas exigen a los empleadores la corrección inmediata de las faltas detectadas y el inicio de los procesos legales correspondientes.

La institución enfatizó que las infracciones a la normativa vigente conllevan sanciones severas, las cuales pueden variar desde multas económicas considerables hasta el cierre definitivo de los establecimientos comerciales involucrados.

Cooperación institucional y normativa vigente

En esta intervención participó el Servicio Nacional de Migración, organismo que emitió 15 citaciones adicionales por el incumplimiento de la documentación necesaria para la permanencia legal en el territorio panameño.

El Mitradel recordó que, bajo lo establecido en el Artículo 17 del Código de Trabajo, la contratación de personal extranjero está limitada a una relación de un trabajador extranjero por cada diez trabajadores panameños. La entidad reafirmó su compromiso de intensificar estos operativos de vigilancia en todo el territorio nacional para salvaguardar los derechos laborales y mantener el orden en el mercado de trabajo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: