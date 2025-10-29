Mitradel ofrece nuevas oportunidades de empleo en Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá a través de Empleos Panamá

Estas acciones se alinean con la visión del Gobierno Nacional de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, orientada a un mercado laboral más inclusivo y conectado con las necesidades de la población.

Desde ingenieros civiles hasta técnicos de asfalto: Mitradel facilita acceso a empleos dignos y formales

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo el acceso a empleo digno y formal mediante su plataforma digital Empleos Panamá, ofreciendo vacantes en tres provincias clave del país.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) sigue dando pasos firmes hacia un mercado laboral más inclusivo, moderno y conectado con las necesidades de los panameños. A través de iniciativas como la plataforma digital Empleos Panamá, la institución facilita continuamente el acceso al empleo digno y formal, acercando oportunidades reales a quienes buscan mejorar su futuro.

Estas acciones responden a la visión del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino Quintero, y a la gestión de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, orientada a promover el desarrollo económico y social del país mediante la creación de empleos formales y sostenibles.

Oportunidades de Empleo Disponibles

La plataforma Empleos Panamá destaca una amplia variedad de vacantes en las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá, que abarcan desde perfiles técnicos y de construcción hasta roles administrativos y de tecnología.

Chiriquí:

• Técnico de Calidad de Asfalto: Se requiere experiencia comprobable en el área y conocimiento de las normas tanto nacionales como internacionales.

Panamá Oeste:

• Operador de Montacarga: Imprescindible contar con la Certificación en Montacargas.

• Asistente de Inventario: Se solicita poseer conocimientos en inventario y bodega.

• Marino: Se requiere bachillerato, licencia de Marino en Aguas Nacionales y conocimiento en natación.

Panamá:

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de ofertas, que incluyen roles especializados y de soporte:

• Ingeniería y Construcción: Ingeniero Civil (con idoneidad vigente y experiencia en movimientos de tierra), Dibujante Diseño Estructural (dominio de AutoCAD e inglés intermedio o avanzado), Laboratorista de Concreto, Ingeniero Civil Comercial en Construcción (experiencia en licitaciones).

• Legal y Administración: Abogado Especialista en Construcción (licenciatura en Derecho con idoneidad y especialización en Derecho Comercial), Gestor de Cobros (estudios en Contabilidad o Administración), Analista Contable (licenciatura completa y manejo de Excel avanzado) y Asistente Administrativa (experiencia previa en firmas de abogados).

• Tecnología y Ventas: Web and Digital Trafficker (licenciatura en Marketing Digital, Ingeniería en Sistemas o afines), Programador (experiencia en Desarrollo de Software), Ejecutivo de Ventas (cursando licenciatura en Mercadeo o Administración) y Mercaderista – Vendedora (vehículo propio y carné de salud vigentes).

• Otros: Barista (carné de salud y conocimientos en manipulación de alimentos), Pasante Misceláneo – Tramitador, Operador de CNC (conocimiento en manejo de equipos de control numérico) y Encargado/a de Compras (título universitario en Logística o afines).

Los interesados deben ingresar a la plataforma digital Empleos Panamá para aplicar a estas y otras vacantes.

