Mitradel impulsa vacantes laborales en Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá

Alianza entre Mitradel y empresa privada genera nuevas oportunidades de empleo

• A través de la bolsa electrónica Empleos Panamá, el Mitradel ofrece diversas posiciones técnicas y profesionales para dinamizar la economía en cuatro provincias del país.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa con su labor de fortalecimiento del mercado laboral panameño mediante la promoción de nuevas vacantes en las provincias de Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Esta iniciativa es posible gracias a una alianza estratégica con la empresa privada y el uso de la plataforma digital Empleos Panamá, herramienta que facilita la conexión directa entre el talento humano nacional y los empleadores, asegurando un acceso equitativo a las plazas de trabajo.

La gestión, impulsada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra del Mitradel, Jackeline Muñoz de Cedeño, busca mejorar la calidad de vida de las familias panameñas y dinamizar el desarrollo social en diversas regiones del país.

Vacantes disponibles por región

El Mitradel ha detallado las posiciones abiertas en distintas provincias, abarcando sectores operativos, administrativos y técnicos:

Provincia de Colón: Se requieren profesionales para el cargo de Coordinador de Operaciones con estudios universitarios y conocimientos en facturación, así como Mercaderistas con experiencia previa y carnés de salud vigentes.

Provincia de Coclé: Se solicita un Supervisor de Bodega con experiencia comprobada en logística, manejo de inventarios y control de productos terminados.

Provincia de Panamá Oeste: Las vacantes incluyen Vendedor-Conductor (licencia tipo D o F) y Oficinista Administrativa para el departamento de contabilidad, con formación técnica o universitaria en finanzas.

Oportunidades en la Provincia de Panamá

En la ciudad capital, el Mitradel impulsa una amplia gama de especialidades:

• Área Técnica y Mecánica: Posiciones para Electromecánico, Supervisor de Mecánica (diésel y automotriz) y Técnico de Refrigeración con conocimientos en amoníaco.

• Salud y Farmacia: Oportunidades para Farmacéutico idóneo, Instrumentista Quirúrgico y Representante de Ventas en Ortopedia.

• Ventas y Administración: Vacantes para Especialistas en Ventas (con auto propio), Vendedores, Asistentes Técnicos Administrativos bilingües y personal para Mercadeo y Publicidad.

• Especialidades y Gerencia: Se busca un Especialista en Preparación de Color Automotriz y un Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría con certificación ISO 9001. Asimismo, se requiere un Responsable de Gestión de Compras con formación en farmacia o logística.

Para aplicar a estas posiciones, los interesados deben utilizar la bolsa electrónica Empleos Panamá, plataforma que el Mitradel mantiene activa para garantizar la transparencia y efectividad en los procesos de contratación nacional.

