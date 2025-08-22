Mitradel orienta a estudiantes del IPHE sobre profesiones con mayor demanda en Los Santos

POVE fortalece empleabilidad juvenil en Los Santos con enfoque inclusivo

El programa POVE brindó herramientas para empleabilidad e inclusión laboral de jóvenes con discapacidad en Azuero.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La dirección regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en Los Santos realizó una jornada de orientación vocacional dirigida a estudiantes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), como parte del Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE), impulsado por el Gobierno Nacional.

El objetivo fue informar a jóvenes de pre-media y media sobre las profesiones con mayor proyección laboral en la región de Azuero durante los próximos cinco años, promoviendo decisiones académicas alineadas con las necesidades del mercado. Además, se ofreció una inducción sobre la correcta elaboración de hojas de vida para facilitar su empleabilidad.

El director regional de Trabajo, Juan Carlos Pinto, instó a los estudiantes a continuar su formación técnica y académica, destacando que “la preparación constante es la base para construir un futuro laboral exitoso”.

Petra Ramos, directora del IPHE Extensión Los Santos, junto a la trabajadora social Yaira González y la terapeuta ocupacional Flor Rodríguez, agradecieron a Mitradel por brindar espacios de orientación que fortalecen el desarrollo profesional de jóvenes con discapacidad. Enfatizaron que “una condición no limita la capacidad de desempeñar funciones de calidad en el entorno laboral”.

Durante la jornada, padres y docentes recibieron información sobre programas clave como Mi Primer Empleo, requisitos para permisos laborales a menores de edad emitidos por la Diretipat, y las iniciativas de inclusión laboral para personas con discapacidad.

Mitradel reafirma su compromiso de seguir promoviendo la formación, inclusión y empleabilidad de la juventud panameña, construyendo una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades.