Mitradel intensifica operativos de prevención del trabajo infantil en el sector de Calidonia

En una acción conjunta con Senniaf y la Policía Nacional, el Mitradel orientó a propietarios de establecimientos sobre las restricciones legales y el compromiso estatal contra el trabajo infantil.
Verificaciones de Mitradel promueven la prevención del trabajo infantil en comercios de la capital
• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realizó jornadas de sensibilización y verificación en comercios de la ciudad capital para garantizar el cumplimiento de las normas de edad mínima laboral.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el firme propósito de fortalecer la prevención del trabajo infantil y salvaguardar los derechos fundamentales de los menores, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutó una jornada de verificación y sensibilización en el corregimiento de Calidonia. La actividad, centrada en el sector comercial de la capital, forma parte de las estrategias nacionales para asegurar que las actividades económicas cumplan con el marco legal vigente y protejan el desarrollo integral de la niñez panameña.
Verificación de normas laborales en comercios
Durante el despliegue técnico, se realizaron ocho acciones de verificación en distintos establecimientos comerciales. Aunque en las inspecciones no se detectó a menores de edad desempeñando labores, el equipo del Mitradel procedió a orientar a dueños y empleados sobre las normativas nacionales e internacionales que regulan la edad mínima para el empleo. Estas acciones buscan robustecer una cultura de cumplimiento que impida la presencia de menores en entornos que vulneren sus derechos.
Requisitos y permisos para el trabajo adolescente
La institución reiteró que es el único organismo facultado para otorgar permisos de trabajo a menores, siempre bajo estrictas condiciones legales. Entre los requisitos indispensables, el menor debe estar vinculado al sistema educativo y cumplir con jornadas laborales reducidas. Estas medidas garantizan que el empleo sea una actividad complementaria que no interfiera con su formación académica ni con su bienestar físico y emocional.
Trabajo interinstitucional permanente
La jornada contó con la participación coordinada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Policía de Niñez y Adolescencia. Según se informó, estos operativos se mantendrán de forma permanente en todo el país, siguiendo las directrices de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño. La iniciativa se alinea con la visión del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, de erradicar estas prácticas y promover entornos seguros para la infancia.
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