Mitradel intensifica operativos de sensibilización contra el trabajo infantil en San Miguelito

Mitradel y Cetippat refuerzan vigilancia para erradicar el trabajo infantil en comercios

• En una acción conjunta con Senniaf y la Policía de Niñez, el Mitradel verificó el cumplimiento de las leyes que prohíben la contratación de menores en labores peligrosas.

(18/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Miguelito, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un recorrido de prevención y sensibilización en comercios y establecimientos del distrito de San Miguelito. El objetivo principal de esta jornada fue concienciar a los empleadores y prevenir la contratación de mano de obra infantil en actividades catalogadas como peligrosas por las normativas nacionales e internacionales.

Resultados de la jornada y marco legal

Durante el operativo no se detectó la presencia de menores de edad realizando labores; sin embargo, el equipo técnico del Mitradel aprovechó la intervención para recordar los parámetros de la legislación panameña. Se reiteró que la edad mínima permitida para trabajar es a partir de los 14 años, siempre que la actividad no interfiera con el derecho a la educación y se realice en condiciones seguras acordes a su edad.

Adicionalmente, se enfatizó que cualquier adolescente que ejerza una actividad laboral debe poseer obligatoriamente un permiso de trabajo. Este documento se gestiona de manera exclusiva ante la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador de la institución.

Alianzas para la erradicación del trabajo infantil

La entidad ha incrementado los recorridos de protección para la eliminación progresiva de este flagelo, sumando jornadas de capacitación dirigidas a sectores económicos clave. Estas diligencias se ejecutan bajo la coordinación del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Cetippat).

En esta ocasión, la actividad contó con la participación de instituciones aliadas como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Policía de Niñez y Adolescencia, reafirmando el compromiso interinstitucional de mantener la vigilancia constante para que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

