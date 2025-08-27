MITRADEL promueve nuevas oportunidades laborales en cinco provincias del país

Empleos Panamá ofrece plazas en logística, contabilidad y tecnología en todo el país

La bolsa electrónica Empleos Panamá ofrece oportunidades reales y bien remuneradas como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo económico.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció esta semana una nueva oferta de plazas disponibles en la bolsa electrónica de Empleos Panamá, con vacantes activas en las provincias de Panamá, Chiriquí, Colón, Coclé y Panamá Oeste. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, para fortalecer la intermediación laboral y dinamizar el desarrollo económico del país.

La plataforma Empleos Panamá continúa facilitando el acceso a empleos reales y bien remunerados, conectando a cientos de panameños con oportunidades en sectores clave como logística, contabilidad, tecnología, cocina, electromecánica y atención al cliente.

Plazas destacadas por provincia

Panamá: Se ofertan vacantes como supervisor de despacho, oficial de mercadeo, contador, técnico electricista, programadora de mantenimiento, asistente de compras, cocinera, recepcionista, diseñador estructural, ejecutivo de cuentas comerciales y supervisor de contabilidad. Los requisitos varían desde estudios universitarios hasta experiencia técnica comprobada.

Chiriquí: Se requieren ingenieros ambientales con idoneidad vigente emitida por el MINSA o la JTIA, y asistentes de bodega con formación técnica en logística o administración.

Colón: Se busca asistente de tráfico con conocimientos básicos en logística y manejo de herramientas informáticas.

Coclé: Las vacantes incluyen electromecánico, técnico en refrigeración y especialista en marketing y publicidad, todos con experiencia comprobable y formación técnica o universitaria.

Panamá Oeste: Se ofrecen plazas para almacenistas con experiencia en control de inventarios y asistentes de informática con formación en sistemas, redes y soporte técnico.

MITRADEL reafirma su compromiso con el fortalecimiento del empleo formal en todo el país, consolidando a Empleos Panamá como una herramienta estratégica para la inclusión laboral y el crecimiento profesional.