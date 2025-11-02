Mitradel detalla recargo durante las fiestas patrias del 150% en salario para sector privado

Pago especial: Trabajadores del sector privado recibirán recargo en su salario durante trabajos en fiestas patrias

• Todo trabajador que labore los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre tendrá derecho a recibir un recargo adicional del 150% sobre lo que devengan de la jornada ordinaria de trabajo.

(01/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de Panamá ha emitido un comunicado oficial detallando las disposiciones salariales que regirán para los trabajadores del sector privado que deban prestar servicios durante las celebraciones de las fiestas patrias de noviembre. La entidad subrayó la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa laboral vigente para estas fechas.

Todo trabajador que labore los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre tiene derecho a recibir un recargo fiestas patrias adicional del 150% sobre el salario base devengado por la jornada ordinaria de trabajo.

Días Feriados con Remuneración Especial

El recargo fiestas patrias aplica específicamente a las siguientes fechas, que son consideradas días de fiesta o duelo nacional y, por ende, de descanso obligatorio, tal como lo establece el artículo 49 del Código de Trabajo:

• 3 de noviembre: Conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia.

• 5 de noviembre: Celebración de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en la provincia de Colón).

• 10 de noviembre: Aniversario del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

• 28 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de España.

Obligación del Día de Descanso Compensatorio

Adicionalmente al recargo salarial del 150%, la normativa laboral panameña exige que el empleador conceda un beneficio de descanso compensatorio. Todo trabajador que preste sus servicios durante cualquiera de estos días feriados tendrá el derecho de gozar de un día de descanso compensatorio durante el transcurso de la misma semana en que laboró el feriado.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El Mitradel reiteró su compromiso como mediador entre los sectores productivos del país, velando por la correcta aplicación del Código Laboral panameño y la debida remuneración para el personal que labore durante las fiestas patrias del presente año.