Mitradel y Sector Privado generan 237 plazas con Reclutamiento Focalizado en tres provincias

Intermediación Laboral: Mitradel Intensifica el Reclutamiento Focalizado en Ciudad Capital, Panamá Oeste y Veraguas

• La iniciativa del Mitradel se enfoca en fortalecer el mercado laboral, ofreciendo puestos operativos en diversas áreas como servicio al cliente, cajeros y ayudante general, e impulsa la reactivación económica del país.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha logrado generar 237 nuevas plazas laborales en el transcurso de una semana, a través de la ejecución de seis jornadas de reclutamiento focalizado e inclusivo. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con diversas empresas privadas, abarcando la ciudad capital, la provincia de Panamá Oeste y Veraguas. La medida forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer el mercado laboral y proporcionar oportunidades de empleo genuinas a la población panameña.

Oportunidades Laborales en Áreas Operativas Clave

Las empresas participantes en estas jornadas abrieron una variedad de oportunidades laborales en puestos esenciales para el funcionamiento de sus operaciones. Entre las vacantes ofertadas se encontraron roles como: recepción, auxiliar de piso, ayudante general, servicio al cliente, cajeros, control de inventario, vigilantes, fruver, manipulación de alimentos y estibador. Estos puestos representan opciones concretas para el crecimiento y desarrollo de los trabajadores.

Durante los eventos de reclutamiento focalizado se realizaron entrevistas preliminares a los candidatos, quienes, tras ser seleccionados, accederán a un proceso de entrenamiento gestionado directamente por las empresas. El objetivo es cubrir la necesidad de talento humano y mano de obra calificada que requiere el sector privado para su reactivación económica.

Base de Datos para Intermediación Efectiva

Adicionalmente, se procedió a la digitalización de los datos personales de los asistentes. Esta información será utilizada para crear una base de datos centralizada que optimizará la intermediación laboral, garantizando un proceso efectivo y seguro para futuras colocaciones.

Los ciudadanos interesados en formar parte de las próximas jornadas de reclutamiento focalizado, organizadas por la Dirección Nacional de Empleo del Mitradel, tienen dos vías para inscribirse: pueden visitar el sitio web oficial www.empleospanama.gob.pa o acudir de manera presencial a las oficinas regionales del Mitradel o a su sede principal, ubicada en Plaza Edison, 5to piso.

Bajo la dirección de la titular de la cartera laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, el Mitradel mantiene su compromiso con la gestión de políticas públicas sostenibles y efectivas, orientadas a la promoción de un empleo digno y la creación de entornos laborales más justos y equitativos para todos los panameños.